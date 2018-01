Nova KBM – banka po meri človeka?

Z ukinjanjem bančnih podružnic novi lastnik, ameriški sklad Apollo, skupaj s centralo Nove KBM v Mariboru pomembno siromaši podeželje na Goriškem, torej na zahodnem robu naše slovenske domovine. To počne brez možnosti ugovora, vehementno in brezobzirno, kakršna je tudi sicer logika kapitala in oblastnikov vseh barv. Hudo prizadeti bodo spet najbolj ranljivi, med njimi starejši (ki postajajo vse številnejša družbena skupina) in invalidi, posredno pa vsi, ki smo toliko let sodelovali s to banko, nekoč zares našo goriško. Moramo vedeti, da so (in bodo) starejši nezanemarljivi in stabilni varčevalci, hkrati pa so (in bodo) manj mobilni, okretni in prilagodljivi pri uporabi novih tehnologij in elektronskega poslovanja. Tudi zato je bližina bančne poslovalnice s prijaznim uslužbencem/-ko še kako zaželena in potrebna.