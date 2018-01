Ta teden so namreč v mestu začeli glavičenje, posebno nego dreves, pri kateri vsako leto pred začetkom rasne sezone z dreves odstranijo vse enoletne poganjke. Za glavičenje so primerne le nekatere drevesne vrste, denimo javornolistne platane, ki v Ljubljani rastejo na Hribarjevem nabrežju in na Prešernovem trgu.

»Z glavičenjem oblikujemo gosto krošnjo, ki poleti daje potrebno senco, drevo pa hkrati obdržimo v želenih dimenzijah,« postopek pojasnjujejo na občini in poudarjajo, da glavičenja ne moremo enačiti z obglavljanjem dreves. Pri glavičenju mladih dreves so namreč poškodbe majhne, zato jih drevo preraste in zapre, medtem ko obglavljanje pomeni odstranitev večine vrhov in vej večjih premerov, posledica pa je zaradi večjih poškodb in večje dovzetnosti za bolezni običajno bolno in nevarno drevo.

Ob tem so na občini znova opozorili tudi na porast vandalizma v javnih sadovnjakih, ko se vandali znesejo nad mladimi drevesi. Javni sadovnjak na Grbi so denimo objestneži leta 2016 napadli kar trikrat. Prvi napad se je zgodil avgusta, ko so neznanci zlomili krošnje 49 sadnim drevesom.

Enako se je v sadovnjaku zgodilo novembra, takrat je bilo poškodovanih 26 dreves. Preostala cela drevesa na Grbi so vandali uničili decembra (fotografija: Turizem Ljubljana). V sadnem nasadu v Savskem naselju je neznanec aprila lani izpulil in ukradel 20 sadik jablan in hrušk, vandali pa so konec lanskega leta uničili tudi sadovnjak ob Vilharjevi cesti. »Početje je vredno vsakršnega obsojanja,« so jasni na občini.