»Mislim, da je to dobra investicija, ki omogoča razvoj naše okolice. Prepričani smo, da smo cesto dobili dvajset let prepozno, a smo je vseeno veseli,« so povedali domačini, ki so se udeležili odprtja nove ceste med Kranjem in Spodnjim Brnikom. »Glavno, da se dela. Tukaj bodo še skladišča, kar pomeni, da bo mlada generacija dobila zaposlitve,« so veseli novih priložnosti.

Cesto so slovesno odprli danes, kmalu zatem je po njej stekel promet. Namen investicije je bil omogočiti razvoj letališča z njegovo nujno širitvijo, zagotoviti prometno varnost ter omogočiti boljši dostop do letališča. V tem sklopu so zgradili novo glavno cesto s tremi krožišči in povezavo z lokalno cesto za Cerklje. Uredili so servisne ceste za prometno povezavo vseh območij letališkega kompleksa, pa tudi območje križišča do vojaškega dela letališča. Vzdolž prestavljene glavne ceste je speljana kolesarska pot, ki je ločena od vozišča.

Celotna vrednost projekta znaša 5,5 milijona evrov. Pri tem je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala 4,125 milijona evrov, delež v višini 1,212 milijona evrov je prispeval Fraport Slovenija, občina Cerklje na Gorenjskem pa 163.000 evrov.

Že letos veliko novih zaposlitev Podobne obete kot domačini ima tudi župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj. »V prihodnjem letu v okolici letališča prav zaradi nove ceste in logistične cone oziroma skladišč pričakujemo okoli 300 novih delovnih mest, kar je izredna priložnost za občane.« Tudi sicer je prepričan, da bo nova cesta pospešila razvoj občine, hkrati pa bo olajšala tudi pot drugih državljanov in turistov do letališča in z njega na cilje po državi. Čeprav načrti za cesto po besedah Čebulja sežejo v leto 2000, so jo po aktih, sprejetih leta 2007, začeli graditi sredi leta 2016, dokončali pa so jo konec lanskega leta, kar je bilo v skladu z vsemi načrti. »Gradnja ceste, dokončane v roku, lahko pomeni primer dobre prakse tako v naši državi kot v Evropi,« je prepričan župan. Nad hitrostjo del pa je bil, kot je dejal, odkrito presenečen tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. »To ni navadna obvozna cesta,« je opozoril zbrane na slovesnosti. »Ima večplastni velik pomen. Speljala bo promet mimo letališča in ločila potniški promet od tovornega. Omogočala bo razvoj občine in tudi letališča oziroma vseh njegovih elementov, je dodal.