Poleg Eme Klinec, ki je skočila 87,5 metra (106,3 točke), so bile v današnjih kvalifikacijah uspešne še Nika Križnar s šestim mestom (86 m/102,3), Špela Rogelj na osmem (86 m/96,3), Urša Bogataj na 17. mestu (81,5 m/89,3), Jerneja Brecl na 21. (77,5 m/83,9), 23. je bila Maja Vtič (80 m/82,5), 37. Katra Komar (74 m/70,7) ter mesto za njo Katja Požun (73, m/67,7).

Brez nastopa na tekmi, ki se bo s poskusno serijo v soboto začela ob 12.45, s prvo serijo pa ob 14. uri, pa so ostale Katja Markuta, Pia Mazi in Kaja Čož Urbanija, ki so bile v kvalifikacijah na 42., 45. in 46. mestu.