Večina jih torej prihaja iz držav, ki ne veljajo za varne izvorne države. V preteklih tednih so se vrstili protesti proti odločitvi parlamenta in vlade. Proti deportacijam afriških migrantov so protestirale tako ameriške judovske organizacije kot izraelske nevladne organizacije, zdaj pa so bojkot deportacijskih letov napovedali še trije izraelski piloti državnega letalskega prevoznika El Al. Protesti se vrstijo kljub napovedi vlade, da migrantov ne bo vrnila v njihove države, temveč predvidoma v Ugando in Ruando, ki sta v preteklosti na podlagi dvostranskih državnih dogovorov z Izraelom že sprejeli več tisoč deportiranih migrantov. Med trojico pilotov, ki zavračajo pilotiranje letal z deportiranimi afriškimi migranti, je tudi Yoel Piterbag. Opozoril je, da so bili Judje sami v preteklosti begunci v številnih državah po svetu. »Večina jih je preživela holokavst. Mnogi so bili nasilno izgnani iz svojih držav. Spet drugi so se preselili zaradi želje, da izboljšajo svoja življenja, da lepše zaživijo v državah, ki so jih bile pripravljene sprejeti. Prav Judje bi zato morali biti pozorni, empatični, moralni in voditelji javnega mnenja v svetu o tem, kako se ravna z begunci, ki so trpeli ali pa še trpijo v njihovih izvornih državah,« je zapisal na facebooku. Medtem ko je Piterbag obrazložil, da jih ne bo peljal zaradi edinega možnega zakonskega razloga, namreč da bi lahko ogrozili varnost leta, je njegov kolega Shaul Betzer iskal manj dlakocepski razlog. »Ne bom del letalske posadke, ki bi prepeljala begunce ali prosilce za azil v tretje države, kjer bi bila možnost njihovega preživetja blizu ničli.« Tudi pilot Iddo Elad je zapisal, da ne bo del barbarizma in da ne bo pilotiral letal, ki bi begunce peljala v njihovo smrt.