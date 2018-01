To spremembo sta pred sobotnim žrebom kvalifikacijskih parov za SP, ki bo v Zagrebu na sporedu ob 16. uri, potrdila tako Evropska rokometna zveza kot Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Branilci lanskega naslova Francozi ter gostitelji svetovnega prvenstva Danci in Nemci so si nastope na svetovnem prvenstvu med 9. in 27. januarjem prihodnje leto že zagotovili. Vse tri omenjene reprezentance imajo pred današnjim tekmami zadnjega kroga v drugem delu evropskega prvenstva tudi realne možnosti za preboj v polfinale in naj ne bi bile vključene v kvoto treh najboljših reprezentanc, ki se borijo za neposredno uvrstitev na SP 2019.

Po praksi z minulih turnirjev bi se na SP morale uvrstiti preostale tri najboljše izbrane vrste, v primeru preboja v polfinale Francije, Danske in Nemčije bi se na mundial 2019 torej morale uvrstiti reprezentance vse tja do šestega mesta na letošnjem EP na Hrvaškem.

Po tem »manevru« se poraja dvom glede prave smiselnosti tekme za končno peto mesto na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, ki bo v petek, 26. januarja, v zagrebški Areni pričela ob 15.30 in bo očitno namenjena zgolj za popolnitev programa pred polfinalnima tekmama ob 18. in 20.30 uri.