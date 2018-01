Pred tekmo so bili vsi statistični in drugi podatki na strani aktualnih evropskih podprvakov Špancev. Na stavnicah so bili absolutni favoriti, saj je bila kvota na njihovo zmago le 1,35, na slovensko 4,10, na prejšnjih 12 medsebojnih tekmah na velikih tekmovanjih pa so kar desetkrat zmagali in le po enkrat izgubili in remizirali. Za nameček sta bila za delitev pravice določena Romuna Constantin Din in Sorin Laurentiu Dinu, ki sta Slovenijo okradla na uvodni tekmi proti Makedoniji v Zagrebu in bila najzaslužnejša za njen poraz. Selektor Veselin Vujović je sicer napovedal, da bo dve igralski zamenjavi javno oznanil šele na dan tekme, a je to storil že pozno zvečer pred njo, namesto Urbana Lesjaka in Jana Grebenca pa sta priložnost prvič na EP dobila Urh Kastelic in Patrik Leban.

Prav Kastelic je nepričakovano začel v vratih, na koncu pa je bil celo izbran za igralca tekme. Predvsem po njegovi zaslugi (devet obramb v prvem polčasu) so Slovenci po vodstvu s 5:2 dvakrat izničili zaostanek dveh golov (6:8, 8:10), po sedmih izenačenjih pa odšli na odmor z minimalno prednostjo, potem ko je po cepelinu z Blažem Jancem zadel Borut Mačkovšek. »Na krilih zmage« je naslov uradne himne EP, ki jo poje simpatična pevka Indira Levak, ob navdušenju glasnih slovenskih navijačev pa so njihovi ljubljenci takoj na začetku drugega dela začeli postavljati temelje za zmago. Ko je Janc na začetku sedme minute povišal na 20:15, je peščica španskih navijačev dokončno onemela, slovenski pa so navijali kot v transu. Janc je prvič poskrbel za rekordno prednost plus sedem (25:18), v končnici je moral zaradi rdečega kartona (tretja izključitev) predčasno z igrišča steber obrambe Virran Morros (po koncu sezone zapušča Barcelono in odhaja v PSG), slovenska zmaga pa kljub manjšemu padcu v igri (od 28:22 do 28:25) niti za trenutek ni bila ogrožena.

Selektor Veselin Vujović, ki se je dan pred tekmo v hrvaških medijih opravičil za svoje izjave o mestecu Sveti Martin na Muri (dejal je, da je lokacija, kjer biva reprezentanca, »vukoj.....«), je po tekmi prišel med novinarje zavit v zastavo Slovenije. »Kje sem jo dobil? Posodil mi jo je Zarabec – imamo samo eno, pa si jo izposojamo med seboj,« se je sprva pošalil Veselin Vujović in dodal, da jo je dobil od enega izmed navijačev. »Ponosen sem na fante. Od začetka so igrali dobro, Kastelic pa je v vratih dal zanesljivost ekipi, saj je bil pravi steber obrambe. V prvem polčasu smo se s Španci še tipali, iz strahu pa naredili nekaj napak, ki so jih kaznovali. A v drugem smo se razleteli po igrišču in jih povozili. Edino, kar igralcem zamerim, je to, da so v zadnjih desetih minutah bolj gledali na semafor in na tribune z navijači, kot pa napadali španski gol.«

Španci slavijo po granitni obrambi, Slovenci pa so jim vseeno nasuli kar 31 golov. »Očitno imamo prave svedre za granit,« je v svojem slogu ocenil Vujović, nato pa nadaljeval v resnejšem tonu. »Ko smo se v prvem polčasu vrnili po zaostanku za dva gola, sem vedel, da bomo zmagali, ker smo se uspeli izvleči iz težkega položaja. Pogosto moji igralci sami sebe spravijo v črno luknjo in potem ne najdejo izhoda iz nje, tokrat so ga našli. Igrali so dobro, a verjemite, da so sposobni še boljših predstav,« je dodal Črnogorec. Vratar Urh Kastelic, ki si klubski kruh služi v Zagrebu, je bil uradno izbran za najboljšega igralca tekme: »Na prejšnjih tekmah sem bil v vlogi gledalca na tribuni in nisem čutil takšne energije navijačev, tokrat na igrišču pa je bil občutek povsem drugačen. To je bila ena mojih najlepših tekem v življenju. Nisem vedel, da bom začel tekmo. A ko sem dobil priložnost, sem si rekel, da jo moram maksimalno izkoristiti. In hvala bogu, da sem jo.«

Kar 201 centimeter visoki Kastelic je priznal, da je Vujoviću uspelo psihološko dvigniti ekipo, ki v zadnjih dneh ni bila v najboljšem stanju. »Selektor nam je pred tekmo dejal, naj na igrišču dokažemo, ali smo pravi ali ne. Če ne bi zmagali, bi spet ostali le simpatična ekipa iz Slovenije. A zasluženo smo zmagali, fantje so garali v obrambi in potem je bilo tudi meni lažje v golu. Ob takšni vrhunski igri v obrambi in vrhunskih navijačih je vratarju precej olajšano delo. Na začetku sta sodnika naredila nekaj neumnosti in bila malce naklonjena Špancem, zato sem mislil, da nas bo to potrlo. Vendar smo se dvignili in pokazali slovensko trmo, nismo dovolili niti Špancem niti sodnikoma, da nas premagajo. Škoda, da so nam sodniki v prvem delu v Zagrebu ukradli tri točke.«

* Izid: - skupina II, 2. krog: - torek, 23. januar: Slovenija - Španija 31:26 (13:12) 20.30 Makedonija - Češka - lestvica: 1. Danska 4 3 0 1 109:103 6 2. Španija 4 2 0 2 116:91 4 3. Nemčija 4 1 2 1 97:95 4 4. Slovenija 4 1 1 2 108:107 3 5. Makedonija 3 1 1 1 70:80 3 6. Češka 3 1 0 2 62:81 2