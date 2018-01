Tudi tekmovanja za najlepšo kamelo niso več to, kar so bila nekoč. Na letošnjem festivalu kamel, kjer vsako leto izbirajo najlepšo med njimi, je bilo namreč diskvalificiranih dvanajst kamel. Komisija je pri pregledu tekmovalnih živali ugotovila, da so bili na njih opravljeni nekateri lepotni popravki. Lastniki tekmovalnih kamel so si namreč možnosti za zmago želeli povečati tako, da so kamelam vbrizgali botoks.

Pobritim ali pobarvanim kamelam sodelovanje ni dovoljeno Komisija, specializirana za ocenjevanje lepote teh puščavskih živali, je lani izdala dokument, v katerem natančno opredeljuje, kaj je na tekmovanju dovoljeno in kaj prepovedano. »Kamele, ki so pobrite ali imajo pobarvano dlako na kateremkoli delu telesa, bodo izključene,« piše v priročniku. V nadaljevanju piše, da bodo diskvalificirane tudi živali s kakršnimikoli popravki naravnega videza. Na vsakoletnem festivalu v čast savdskemu kralju se kamele v sprevodu sprehodijo po prašni poti, sodniki pa ocenjujejo lepoto njihovega gobca, ličnic, glav in kolen. Množice moških opazujejo sprevod in navdušeno vzklikajo. Skoraj mesec dni trajajoči festival obiskovalcem poleg lepotnega tekmovanja, na katerem se pomerijo kamele, ponuja tudi druge dejavnosti. Lastniki manj lepih kamel lahko svoje živali prijavijo na tekmovanje v ubogljivosti, v teku in v umetnosti urejanja kamelje dlake. Na 28-dnevnem festivalu izbirajo tudi najboljšega fotografa kamel.