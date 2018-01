Bolj se je bližal začetek zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji, več zaskrbljenosti je bilo zaslutiti med organizatorji in udeleženci zaradi stopnjevanja napetosti med obema Korejama. Toda ko je severnokorejski voditelj v svojem novoletnem nagovoru naroda omehčal retoriko, uradni Seul pa začel diplomatsko ofenzivo, s katero je želel pripeljati severno sosedo v Pjongčang (Severna Koreja se ne udeležuje zimskih olimpijskih iger od leta 2010), je kriza na Korejskem polotoku dobila bolj milo podobo.

Videti je bilo, da bodo zimske olimpijske igre dosegle tisto, kar ni uspelo javni in tajni diplomaciji ter mednarodnim gospodarskim sankcijam. Pjongjang je brez večjih zapletov privolil v srečanje z južnokorejsko delegacijo, na katerem so dokaj hitro dosegli dogovor o udeležbi peščice severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah – v hokeju, smučanju in drsanju. A to ni bilo vse.

Južnokorejski politiki so očitno ugotovili, da se od spravljivosti Severne Koreje, ki je deloma tudi posledica mednarodnih sankcij, da iztržiti veliko več, in so predlagali, da bi športniki obeh držav stopali pod isto zastavo, da bi žensko hokejsko moštvo tvorile igralke obeh držav in da bi ob blagoslovu olimpijskega komiteja v Pjongčang povabili še kakšnega severnokorejskega športnika. Vse to naj bi odprlo vrata novim otoplitvam in na koncu morda celo dogovoru o postopni jedrski razorožitvi Severne Koreje.