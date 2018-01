»Ugotovili smo, da oboleli za gripo okužijo zrak okoli sebe z virusom že samo z dihanjem, ne da bi kašljali ali kihali,« je dejal glavni raziskovalec Donald Milton, ki se že dlje raziskuje virus gripe.

V Miltonovi študiji so sicer sodelovali večinoma študenti, ki so bili diagnosticirani z gripo. V posebnem laboratoriju so opazovali 178 pacientov, ki so pol ure sedeli v posebni napravi, dihali in recitirali abecedo.

Pacienti so okoli sebe ustvarili oblak delcev, v katerih je bil tudi virus gripe. Nekateri delci so bili večji, drugi zelo majhni. Najmanjši delci so v zraku obstali dlje, medtem ko so drugi padli na površino. V kar 76 odstotkih teh finih delcev so opazili virus gripe.

Do sedaj so verjeli, da se gripa ne širi po zraku, ampak z manjšimi kapljicami, ko ljudje kihnejo ali kašljajo, lahko pa tudi z dotikanjem okuženih površin.

Naslednji korak v študiji je eksperiment, v katerega bi vključili okuženo in zdravo osebo ter opazovali, ali bo zdrava oseba zbolela za gripo, če bosta obe osebi zgolj v istem prostoru.