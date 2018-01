Statistika Gorske reševalne zveze Slovenije postreže s podatkom, da je 23. januarja pred desetimi leti Špegovec nad Jezerskim terjal smrtno žrtev zaradi padca (v bližini, okoli slapu Čedca, se je tudi oktobra 2014 smrtno poškodoval planinec), danes pa se je na enak datum zgodila tragična nesreča dveh plezalcev, eden je po padcu umrl. »Gre za južno steno Špegovca, za plezalno smer Izgubljene rokavice, kjer naj bi po naših ugotovitvah plezala dva ustrezno opremljena plezalca. Pri vrvnem spustu je očitno popustil klin ali več klinov in zgrmela sta v globino. Eden je kljub poškodbam zmogel poklicati reševalce, drugemu pa žal ni bilo pomoči,« nam je povedal Drejc Karničar iz GRZS Jezersko. Okoliščine bo sicer razjasnila policijska preiskava nesreče, v kateri naj bi bil od 20 do 30 let star plezalec huje ranjen. Imel je srečo tako pri padcu kot tudi pri vzpostavitvi zveze z dolino.

Omenjena plezalna smer, kjer se je po do zdaj znanih podatkih zgodila tragedija, ne spada med posebno zahtevne, očitno pa je bil vzrok za nesrečo izdrt klin. Letos so imeli gorski reševalci že 24 posredovanj, lani jih je bilo 452, ko je v različnih nesrečah umrlo 16 gornikov in 12 drugih ponesrečencev. Gorski reševalci vedno znova ponavljajo nasvet pred obiskom gora: ustrezna oprema ter upoštevanje vremenskih in drugih razmer sta zlasti pozimi še nujnejša. Čeprav je v teh dneh vreme dokaj lepo, zimska narava rada postreže z neugodnimi presenečenji.

Pred dnevi jo je nad Krvavcem srečno odnesel turni smučar, ki je sprožil plaz, tokrat sta bila v gorski nesreči udeležena plezalca – obakrat pa je k reševanju odločilno prispeval telefon oziroma možnost, da je ponesrečenemu uspelo poklicati pomoč.