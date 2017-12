Tako je skupina štirih reševalcev z zdravnikom odhitela k obema ponesrečenima, da so ocenili njuno stanje. Druga reševalna ekipa je s tehnično in dodatno medicinsko opremo, kot so nosila in vrvi, prišli kasneje.

»Po pripravi in namestitvi v nosila smo s ponesrečencema v dveh ekipah začeli spust. Najprej po snegu do uravnave Pri pastirjih, nato skozi gozd, podrto drevje in po bolj zahtevnem terenu do ozkega dela doline V Klinu ter naprej do parkirišča na Jermanci, kjer sta že čakali reševalni vozili nujne medicinske pomoči. V naporni in težki ter dolgi nočni reševalni intervenciji je sodelovalo 28 kamniških gorskih reševalcev, Nujna medicinska pomoč Kamnik ter policija,« so zapisali v GRS Kamnik.

Ob tem so izpostavili tudi vlogo planincev, ki so jih poklicali na pomoč in ponesrečenima nudili pomoč.