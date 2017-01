Med njimi se smuka tudi kolumbijska megazvezdnica Shakira. Lobira za svoj projekt globalne izobrazbe za vse otroke. Zato se rokuje s politiki in z njimi kramlja o zadevi. Med politiki, ki jih je uspela prepričati, da so jo poslušali, je bil tudi nekdanji britanski premier Gordon Brown, ki se je z njo celo fotografiral. Shakira je fotografijo objavila na twitterju s pripisom, da sta z Gordonom razpravljala o tem, kako bi lahko financirali projekt drugačnih oblik izobrazbe. Shakira je namreč lobistka organizacije Education Commission, prav tako kot Gordon Brown. To ni prvič, da se je pevka srečala z britanskim politikom. Srečala sta se tudi, ko je bil Brown še britanski premier in je Shakira leta 2006 na Downing Street 10 prinesla peticijo, ki jo je podpisalo 10 milijonov ljudi in so zahtevali dostop do izobrazbe za vse otroke sveta. Tedaj je dejala, da ve, da je Brown eden od politikov, ki so predani ideji globalne izobrazbe.

Čeprav je mnoge presenetilo, da se je glasbena zvezdnica povezala s politikom, to ni nič nenavadnega. V Davosu je tudi kuharski zvezdnik Jamie Oliver, ki lobira proti sladkim pijačam pod okriljem svojega projekta proti debelosti. V švicarsko smučarsko središče je prispel tudi igralec Matt Damon, ki skuša zbrati podporo in denar za svojo organizacijo Water.org, ki se zavzema za dostop do pitne vode. Kot govorec je nastopil na diskusiji, ki jo je organizirala pivovarna.

Pripravila Manja Rošini