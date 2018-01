Če je bila družina Slavič nekoč znana po najhitrejših konjih kasačih, je Marko Slavič, prvak številnih kasaških derbijev, zdaj okrnil dobro družinsko ime. Pred štirimi leti je bil zaradi nepravilnosti med stečajem murskosoboškega gostinskega podjetja Zvezda in hotela Diana, kjer je poniknilo pet milijonov evrov, obtožen poslovne goljufije. Ker je dejanje priznal, je tožilstvo Slaviču namesto dvajsetmesečne zaporne kazni naložilo delo v družbeno korist.

Opravili 134 hišnih preiskav

To pot je Slavič zabredel precej globlje, pravijo viri iz policije. Potem ko sta evropski policijski portal Europol in evropski portal za pravosodno sodelovanje Eurojust v sodelovanju s policijami iz več evropskih držav (v Sloveniji so sodelovali z murskosoboško policijsko upravo) več mesecev sledila kriminalni združbi, katere del je tudi Marko Slavič, so se danes odločili doslej ugotovljeno preveriti s številnimi hišnimi preiskavami. Iz PU Murska Sobota so sporočili le, da obsežne operativne aktivnosti policije potekajo na območju policijskih uprav Murska Sobota, Novo mesto, Koper in Ljubljana ter da »kriminalisti sodelujejo s tujimi varnostnimi organi ob koordinaciji Eurojusta in Europola«. Glede vzroka preiskav je tiskovna predstavnica Suzana Rauš potrdila, da so povezane s sumi težkih gospodarskih kaznivih dejanj.

Družba očeta in sina Slavič Agrinspe ne posluje zgolj v Sloveniji. Poslovno so prisotni na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji, na Madžarskem, v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, Češkem, v Nemčiji in na Danskem. Kot so nam neuradno zaupali viri iz policije, se je Slavič pri utajah davka posluževal predvsem fiktivnih poslov, mešetaril naj bi tudi z zemljišči. Agrinspe se zvečine ukvarja s preprodajo semen sončnic, oljne repice in predvsem soje, trgujejo pa tudi z žiti in krmo oziroma tropinami sončnic in soje.

Koliko ljudi sta Europol in Eurojust zaznala v verigi Marka Slaviča, je ta trenutek še težko izvedeti, so pa kriminalisti po naših informacijah z današnjo akcijo več kot zadovoljni. Ugotovljeni znesek utajenega davka naj bi se tako približal 60 milijonom evrov, v Slavičevih poslovnih prostorih v Ključarovcih, v filialah njegovih družb na Tišini in v Gančanih ter v prostorih z njegovim Agrinspejem povezanih družb v Novem mestu, Ljubljani in Kopru pa so kriminalisti menda našli precej gradiva, ki jih bo usmerjalo pri nadaljnji preiskavi Slaviča in z njim povezanih poslovnežev iz Evrope. Zaradi Slavičevega poslovanja je danes potekalo 134 hišnih preiskav, tista na njegovi domačiji se ni končala niti v času zaključka redakcije.