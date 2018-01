Da denar odpira marsikatera vrata in da nogomet pri tem ni izjema, so z nafto bogati Arabci spoznali že pred časom. Sprva z nakupi uglednih evropskih klubov (Manchester City, PSG, Everton, Malaga...), nato pa še s podkupovanjem funkcionarjev Mednarodne nogometne zveze, ki so jim omogočili organizacijo svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju. Pretekli konec tedna so naredili še korak dlje in nekaterim reprezentantom Saudske Arabije priskrbeli mesto v ekipah španskih klubov.

Govor je o deveterici nogometašev, ki bodo do konca sezone trenirali in igrali za prvoligaše Levante, Villarreal in Leganes ter drugoligaše Valladolid, Sporting, Numancio in Rayo Vallecano. Po informacijah španskega tiska bodo klubi v zameno dobili finančno injekcijo v višini enega milijona evrov, vnaprej pa bo poskrbljeno tudi za plače igralcev. Pri Nogometni zvezi Saudske Arabije (SAFF) želijo s tem svoje nogometaše kar najbolje pripraviti na prihajajoči mundial v Rusiji, ki bo njihov prvi po letu 2006.

»Do prihoda saudskih nogometašev v Španijo je prišlo po rigorozni selekciji nogometnih oglednikov. Klubi so več mesecev izbrali igralca, ki bo izboljšal in dopolnil njihovo moštvo,« so v sporočilu za javnost pretekli konec tedna zatrdili pri španski la ligi. A njihovemu zapisu na Iberskem polotoku verjamejo le redki, še več pa je takšnih, ki menijo, da gre za brezvestno in brezsramno trženjsko potezo predsednika la lige Javierja Tabasa in njegovih sodelavcev. Ni namreč zanemarljivo, da Saudska Arabija na lestvici Fife zaseda šele 65. mesto, pred prestopom deveterice igralcev pa je v tujini igral le reprezentant Mukhtar Ali, ki nastopa za nizozemski Vitesse.

Prihod igralcev je sicer del dogovora, ki sta ga vodstvo španske nogometne lige in SAFF podpisala že lanskega oktobra in Špancem med drugim dovoljuje, da pod znamko španske nogometne lige ustanavljajo in vodijo nogometne akademije v Saudski Arabiji. »Nismo le najboljša liga na svetu, temveč tudi najbolj priljubljena na Bližnjem vzhodu. Tudi zato bo naše sodelovanje nedvomno obrodilo sadove pri iskanju največjih talentov iz Saudske Arabije,« je ob podpisu pogodbe tedaj dejal vodja trženja španskega prvenstva Adolfo Bara.

Španci še zdaleč niso edini, ki se v želji po kovanju vse večjega dobička v nogometu obračajo proti vzhodu. Vonju denarja se niso zmogli upreti niti Nemci, ki v zadnjem času pletejo tesne vezi z v nogometu vse bolj ambiciozno Kitajsko. Tako je Nemška nogometna zveza lani reprezentanci Kitajske do 20 let lani dovolila nastopati v četrti nemški ligi, kar pa se je izkazalo za vse prej kot posrečeno potezo. Do incidenta je prišlo že na uvodnem gostovanju proti Schott Mainzu, ko so domači navijači izobesili tibetanske zastave. Mlade kitajske nogometaše je to tako zelo vznemirilo, da so v znak protesta odkorakali z igrišča, kasneje pa dokončno odpovedali svoje sodelovanje v prvenstvu.

Francija, 22. krog 1. PSG 22 18 2 2 68:17 56 2. Lyon 22 14 6 2 51:22 48 3. Marseille 22 14 5 3 45:22 47 4. Monaco 22 14 4 4 51:22 46 5. Nantes 22 10 4 8 19:21 34 6. Nice 22 10 4 8 28:31 34 7. Montpellier 22 7 10 5 20:15 31 8. Rennes 22 9 4 9 27:30 31 9. Guingamp 22 8 5 9 24:29 29 10. Strasbourg 22 7 6 9 27:37 27 11. Caen 22 8 3 11 14:24 27 12. Bordeaux 22 7 5 10 24:31 26 13. Amiens 22 7 4 11 20:24 25 14. Dijon 22 7 4 11 31:45 25 15. Troyes 22 7 3 12 22:31 24 16. St. Etienne 22 6 5 11 20:37 23 17. Angers 22 4 10 8 25:32 22 18. Lille 22 6 4 12 19:33 22 19. Toulouse 22 5 5 12 20:32 20 20. Metz 22 4 3 15 18:38 15

Nemčija, 19. krog 1. Bayern 19 15 2 2 44:14 47 2. Bayer 19 8 7 4 39:27 31 3. Schalke 19 8 7 4 30:25 31 4. Leipzig 19 9 4 6 31:28 31 5. Borussia (M) 19 9 4 6 30:30 31 6. Borussia (D) 19 8 6 5 40:25 30 7. Eintracht 19 8 6 5 24:20 30 8. Augsburg 19 7 6 6 28:25 27 9. Hoffenheim 19 7 6 6 29:27 27 10. Hannover 19 7 6 6 28:29 27 11. Hertha 19 6 7 6 27:27 25 12. Freiburg 19 5 8 6 20:33 23 13. Wolfsburg 19 3 11 5 22:24 20 14. Stuttgart 19 6 2 11 16:24 20 15. Mainz 19 5 5 9 24:33 20 16. Werder 19 3 7 9 16:25 16 17. Hamburger 19 4 3 12 15:28 15 18. Köln 19 3 3 13 14:33 12

Španija, 20. krog 1. Barcelona 20 17 3 0 57:9 54 2. Atletico M. 20 12 7 1 29:9 43 3. Valencia 20 12 4 4 41:21 40 4. Real Madrid 19 10 5 4 39:18 35 5. Villarreal 20 10 4 6 28:22 34 6. Sevilla 20 10 2 8 26:28 32 7. Celta Vigo 20 8 4 8 35:28 28 8. Eibar 19 8 3 8 24:31 27 9. Girona 20 7 6 7 29:29 27 10. Getafe 20 7 6 7 25:20 27 11. Betis 20 8 3 9 33:41 27 12. A. Bilbao 20 6 8 6 23:22 26 13. Leganes 19 7 4 8 17:19 25 14. Espanyol 20 6 6 8 16:25 24 15. R. Sociedad 20 6 5 9 34:36 23 16. Alaves 20 6 1 13 16:29 19 17. Levante 20 3 9 9 16:28 18 18. Deportivo 20 4 4 12 22:44 16 19. Las Palmas 20 4 2 14 16:47 14 20. Malaga 19 3 2 14 13:33 11

Anglija, 24. krog 1. Man. City 24 21 2 1 70:18 65 2. Man. Utd. 24 16 5 3 49:16 53 3. Chelsea 24 15 5 4 45:16 50 4. Liverpool 23 13 8 2 54:28 47 5. Tottenham 24 13 6 5 47:22 45 6. Arsenal 24 12 6 6 45:31 42 7. Leicester 24 9 7 8 36:32 34 8. Burnley 24 9 7 8 19:21 34 9. Everton 24 7 7 10 26:39 28 10. Watford 24 7 5 12 33:44 26 11. West Ham 24 6 8 10 30:42 26 12. Bourne. 24 6 7 11 25:36 25 13. Crystal P. 24 6 7 11 22:37 25 14. Hudders. 24 6 6 12 19:41 24 15. Newcastle 24 6 5 13 22:34 23 16. Brighton 24 5 8 11 17:33 23 17. Stoke City 24 6 5 13 25:50 23 18. Southamp. 24 4 10 10 24:35 22 19. West B. 24 3 11 10 19:31 20 20. Swansea 23 4 5 14 14:35 17