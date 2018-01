Ligaška tekmovanja petih največjih evropskih nogometnih lig so se prevesila v drugo polovico, v kar štirih pa bi se morali zgoditi precejšnji premiki, da ne bi bili na koncu na vrhu isti klubi, kot so trenutno. Bayern ima v Nemčiji namreč pred drugim Leipzigom 13 točk prednosti, Manchester City v Angliji pred mestnim tekmecem Unitedom 12, PSG v Franciji pred Lyonom enajst in Barcelona v Španiji pred Atleticom iz Madrida devet, pred večnim tekmecem Realom pa ob tekmi več že 19! Izjema je le Italija, kjer prvi Napoli in drugi Juventus loči le točka, znotraj dvanajstih, kolikor je v Angliji samo razlika med prvim in drugim, pa je pet klubov: poleg omenjenih še Inter (–9), Lazio (–11) in Roma (–12), pri čemer imata kluba iz Rima tekmo manj. A zgolj pred štirimi krogi je bilo še precej bolj izenačeno. Takrat je prvi Inter in četrto Romo ločilo le pet točk, nato pa je sledil njun padec, po katerem si bosta rane skušala vsaj delno zaceliti na jutrišnji medsebojni tekmi.

Interjeva serija v tem času šteje po dva poraza in remija, Romina pa poraza, remi in zmago – a te niso okusili že od 16. decembra lani. In če želita tako eden kot drugi še zadržati vsaj nekaj možnosti, da bi se ob morebitnem padcu forme Napolija in Juventusa (česar pa ni na vidiku) vmešala v boj za vrh, morata jutri nujno vknjižiti tri točke. Kar je ob tem, da si oba želita prekiniti negativno serijo, skorajda zagotovilo, da se obeta trda in napadalna tekma, na kateri bo eno ključnih vlog spet moral odigrati slovenski vratar v dresu milanskega kluba Samir Handanović. Čeprav je njegovo povprečje prejetih golov na zadnjih štirih tekmah 1,25, kar je več, kolikor jih v povprečju prejme v vsej sezoni (0,75), zanj nikakor ne moremo reči, da se je »vključil« v »mlačne« predstave svojega moštva, saj je bil tudi na zadnjih tekmah vselej med najbolje ocenjenimi. Bolj je torej padla zbranost nogometašem v polju in očitno se Interju, kljub temu da v tej sezoni ne nastopa v Evropi, pozna utrujenost nosilcev, ki nimajo pravih zamenjav. Na to je pred kratkim jasno, glasno in jezno opozoril tudi trener Luciano Spaletti, ki mu je vodstvo kluba pred dnevi vsaj deloma ugodilo, ko je okrepilo najbolj podhranjen del moštva, obrambo, in iz Benfice pripeljalo Lisandra Lopeza. Ki pa zagotovo ne bo edina zimska okrepitev črno-modrih – naslednji utegne biti Barcelonin Rafinha.

Drugače je pri Romi, pri kateri se bolj kot o prihodih govori o odhodih. Chelsea se je tako ogrel za bočnega branilca Emersona, ki je na izhodnih vratih, in napadalca Džeka, ki pa naj bi, vsaj pozimi, ostal v Rimu. Enako kot za bosanskega napadalca velja za vratarja, Brazilca Alissona, ki si ga želita PSG in Liverpool, pa tudi za belgijskega vezista Nainggolana. Ta je že prej dobival bogate ponudbe, ki pa sta jih tako klub kot on sam odbijala. A če že ne zdaj, bi se to utegnilo spremeniti poleti, k čemur je prispeval kar nogometaš sam, ko je na družbenih omrežjih objavil posnetek svojega novoletnega pijančevanja. Sicer je za to že plačal tako denarno kot z neigranjem tekme, ob tem se bo jutri skoraj zagotovo vrnil v prvo enajsterico, a zaupanje je porušeno…

Inter in Roma bosta sicer igrala 192. medsebojno tekmo, uspešnejši pa je prvi (84 zmag, 51 remijev, 56 porazov).