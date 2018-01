Bohinjski gorski reševalci so danes v zgodnjih jutranjih urah priskočili na pomoč onemoglima in prezeblima planincema, ki sta obtičala v bližini planinske koče Planika. Na pomoč sta poklicala malo pred peto uro zjutraj. »Tokrat ni šlo za slabo opremljena obiskovalca gora ali pa za njuno pomanjkanje izkušenj, ampak za nesrečne okoliščine,« je ugotavljal načelnik Gorske reševalne službe Bohinj Janez Rozman, ki je sodeloval pri posredovanju. Šlo je za izkušena in dobro opremljena alpinista. »Pomoč je poklical eden od njiju. Izkazalo se je, da sta plezala zelo zahtevno smer v severni triglavski steni. Eden od njiju je izgubil kos opreme,« je opisal Rozman.

Dobila sta ozebline

Po načelnikovih besedah sta se alpinista ob nočnem sestopu odpravila do koče Planika, ki pa je v tem času zaprta in nima zimske sobe, ki bi planincem in alpinistom v mrzlih zimskih razmerah ponudila zavetje. Zaradi nizkih temperatur, ki te dni vladajo v visokogorju, sta kmalu dobila ozebline. Po klicu na pomoč so ju reševalci GRS Bohinj oskrbeli, helikopter Slovenske vojske pa ju je odpeljal v jeseniško bolnišnico.

Po Rozmanovih besedah so v visokogorju v tem času zimske razmere, čeprav je v dolini kopno in so sončni žarki že prijetno topli. Snežna odeja v gorah je trda in nevarna, saj planincem na njej lahko hitro zdrsne, temperature ponoči pa so zelo nizke. Dodatno nevarnost povzroča napihan sneg v grapah. »Svetujem veliko previdnost pri obiskovanju gora. Potrebne so izkušnje, dobra pripravljenost in ustrezna zimska oprema, ki pa jo je treba tudi znati uporabljati,« je dodal Rozman.