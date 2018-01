V drugem skupinskem nakupu je sodelovalo več gospodinjstev (13.216) kot v prvem (12.300), ki se je zaključil v 2015, višji so tudi skupni prihranki. Odziv potrošnikov dokazuje, da si želijo tovrstnih skupinskih nakupov ter da so potrošniki akcijo Zamenjaj in prihrani vzeli za svojo.

Skupno več kot 1,2 milijona evrov prihrankov Potrošniki so prepoznali, da skupaj z Zvezo potrošnikov lahko varno opravijo zamenjavo dobavitelja, ob tem pa sklenejo pogodbo brez vezave in skritih stroškov z navzgor omejeno ceno za 12 mesecev. Dobavitelj pa jim bo tudi pravočasno sporočil ceno za prihodnje obdobje. Potrošniška zveza je zelo zadovoljna z odzivom potrošnikov; tokrat so rezultati celo presegli njihova pričakovanja. Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, je poudarila: "Potrošniki so v okviru kampanje Zamenjaj in prihrani #2 skupno prihranili več kot 1,2 milijona evrov."