Kaj imata skupnega bela rasa in mavrica?

Bil je eden tistih dni, ko me je v elektronskem nabiralniku pričakala čestitka s slavospevom o tem, kako so belci inteligentnejši od drugih in da je treba belo raso zavarovati pred izginotjem. V elektronskem pismu je bila pripeta tudi povezava z naslovom Povprečje inteligenčnega kvocienta po državah, s katero je želel pošiljatelj potrditi svojo domnevo, da so belci v zahodnoevropskih državah in ZDA v povprečju inteligentnejši od preostalih prebivalcev po svetu že samo zaradi genetike. Ko sem odprl povezavo, so se na prvih petih mestih zvrstile azijske države: posebno upravno območje Hongkong, Singapur, Južna Koreja, Japonska in Kitajska.