Udejanjila se je napoved županstva, da bo v začetku leta 2018 mariborsko medijsko pokrajino popestril nov brezplačnik. V petek je v vseh mestnih nabiralnikih pristala prva številka časopisa RTS 24. V prihodnjih mesecih naj bi nov izvod sledil vsakih štirinajst dni, kasneje pa naj bi časnik izhajal celo tedensko. »V upanju na pozitivne novice. In to brezplačno!« je nad projektom navdušen podžupan Saša Pelko.

Izdajatelj 16-stranskega brezplačnika v nakladi 45.500 izvodov je istoimenska družba RTS 24 v lasti podjetja RTS Media, ki ga obvladuje kitajski kapital, povezan z županstvom Andreja Fištravca, zastopnik lastnika pa je predsednik občinskega nadzornega odbora Boris Bobek. V medijski hiši RTS je aktiven tudi vodja županovega predvolilnega štaba Darko Berlič.

Želijo delati nekaj dobrega

Glavni urednik brezplačnika je Dejan Pušenjak, nekdanji urednik sobotne priloge Dela in Večera. »Želeli smo narediti nekaj dobrega. Pokazati, da je Maribor mesto, ki živi, in da v njem živijo ljudje, ki imajo kaj povedati in pokazati,« je razložil Pušenjak. »Tudi vsi, ki delamo časopis, menimo, da je v Mariboru zanimivo, prijetno in ustvarjalno živeti, in to bi radi prenesli v širšo skupnost.«

Med temami premierne številke so med drugim naziv mesto športa, ki ga je Maribor prejel letos, premiera SNG Maribor, zgodovina mariborskega športa in avtobusnega prometa… Pušenjak napoveduje, da se bodo vsebinsko osredotočili na urbano okolje Maribora, v ospredju bodo »ljudje, dogodki, prireditve«.

Neredki poznavalci slovenskega medijskega prostora in mariborske mestne politike so prepričani, da je brezplačnik nekakšen medijski volk v ovčjem kožuhu, ki se bo kmalu razgalil kot prikrito predvolilno glasilo za lišpanje javne podobe župana Fištravca in njegove ekipe. Ekonomski motiv izdajanja takšnega časnika je vsekakor zelo vprašljiv. To domnevo potrjuje tudi okoliščina, da v prvi številki ni niti enega oglasa.

»Da bi smeli nek medij označiti ali zanj posumiti, da ima status političnega glasila, mora najbrž biti izpolnjen najmanj eden od treh pogojev,« opozarja publicist in filozof Boris Vezjak, »s politiki, stranko ali politično interesno skupino mora biti povezan izdajatelj, lastnik ali finančni vir, da je politično ustrojena in naravnana njegova medijska vsebina ter da je propagandističen tudi namen njegovega delovanja ali celo nastanka.«

Za RTS 24 je mogoče ob začetku izhajanja nesporno ugotoviti, da izpolnjuje najmanj prvi pogoj, medtem ko bo zadnja dva treba še podrobneje dokazovati, navzlic velikemu številu upravičenih dvomov, opozarja Vezjak. Ta se je v preteklosti poglobljeno ukvarjal z najbolj razvpitima političnima brezplačnikoma Ekspres in Slovenski tednik.

»Fištravčev brezplačnik si z Janševimi deli marsikaj skupnega. Razliko pa vidim v tem, da je Janševa medijska vojna vedno bila obarvana z obsesijo z zmago 'naše' resnice. Pri Fištravcu pa ne gre za obsesivno naravnanost, v ospredju je nadzorovanje škode, nevtralizacija 'slabih vesti', ki jih z razgaljanjem afer in nesposobnosti obelodanjata predvsem Večer in Dnevnik.« Zato Vezjak pričakuje, da si bo brezplačnik prizadeval ustvarjati vtis, da je v Mariboru vse v najlepšem redu, hkrati pa bo reševal lik in delo županovega elitnega kluba.