Nekdanjega uslužbenca Poštne banke Slovenije se je do jeseni 2014 v medijih omenjalo kvečjemu kot kitarista rokerske zasedbe Preporod, ki je delovala v osemdesetih letih. Bobkova vodstvena kariera se je začela konec novembra 2014, ko ga je ekipa župana Andreja Fištravca kandidirala in nato ustoličila na položaj predsednika nadzornega odbora Mestne občine Maribor. Kmalu zatem je moral Bobek zapustiti banko, v kateri se je zaposlil leta 1998. Novo kariero mu je omogočil štab župana s klobukom. Postal je oseba zaupanja v vseh poslih, ki jih je prišel z občinsko pomočjo v Maribor udejanjat kitajski kapital, je poročal časnik Večer. Začelo se je konec leta 2016, ko je SHS Aviation prek posredniškega podjetja Rim projekt odkupil družbo Aerodrom Maribor od Delavske hranilnice. Direktor Rim projekta je bil Bobek, takoj zatem je postal tudi zastopnik Aerodroma Maribor in je to še danes. V poznejših mesecih so ga skrivnostni kitajski naložbeniki, ki v Slovenijo pretakajo denar iz davčnih oaz, imenovali na še več vodstvenih položajev. Postal je direktor letalske družbe VLM Airlines, pa tudi direktor televizijske hiše RTS Media, ki naj bi v kratkem začela izdajati brezplačnik. Od oktobra skupaj z nekim Bin Chenom zastopa družbo Ben Development. Ker vse to ni dovolj, se je novembra registriral kot samostojni podjetnik, obenem pa je še zmeraj aktiven kitarist v zasedbi No name blues band. In da ne pozabimo: Bobek ima poleg vseh teh obveznosti dovolj časa tudi za to, da učinkovito nadzira drugo največjo mestno občino v državi. Da je v njenem poslovanju zaznal kakšno nepravilnost, pomanjkljivost ali celo nezakonitost, v minulih dveh letih ni oznanil.