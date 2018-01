Slovenski alpski smučarji na vrhuncu sezone svetovnega pokala, ki je za ženske potekal v Cortini d'Ampezzo, za moške pa v Kitzbühlu, niso osvojili niti ene same točke. Medtem ko v Sloveniji trenutno ni niti ene alpske smučarke, ki bi se sploh bojevala za točke svetovnega pokala v hitrih disciplinah, so razočarali tudi alpski smučarji. Nihče izmed šesterice na startu – Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Štefan Hadalin in Žan Kranjec – se na smuku in slalomu na avstrijskem Tirolskem ni uvrstil med najboljših 30. Glede na to, da so pred vrati olimpijske igre v Južni Koreji, je slovenska rezultatska kriza prišla ob nepravem času.

Štefan Hadalin na zaprti postavitvi Janija Hladnika, slovenskega trenerja v ruski reprezentanci, v spodnjem delu ni bil kos izzivu. Potem ko je imel Vrhničan, ki je nosil najnižjo startno številko v tej sezoni (31), v zgornjem delu spodbudne vmesne čase, je storil večjo napako, ki ga je stala uvrstitve na drugo progo. Boštjan Kline je bil na najtežjem smuku na svetu nekajkrat na meji padca, a se je vselej rešil, da po treningu ni še drugič končal v zaščitni ogradi. »Iz Kitzbühla odhajamo nezadovoljni, a zdravi, če drugega ne. Zdaj se moramo pripraviti na naslednjo tekmo. Moramo delati naprej in verjeti vase, saj zdaj ni časa za revolucije,« pravi glavni trener hitrih disciplin Peter Pen.

Thomas Dressen presenetljivi junak Najprestižnejši smuk sezone je presenetljivo dobil Thomas Dressen. Nemec je nase v tej sezoni opozoril v Beaver Creeku, kjer se je na progi Ptic roparic s tretjim časom prvič v karieri povzpel na zmagovalne stopničke. V Kitzbühlu mu je podvig uspel drugič, potem ko je s startno številko 19 izkoristil ugodne razmere ter Švicarju Beatu Feuzu preprečil, da bi po Wengnu v tej sezoni dobil še kitzbühlsko preizkušnjo. Dressen je na 78. pokalu Petelinjega grebena prekinil 13-letno nemško sušo brez smukaške zmage. Zadnji jo je dosegel Max Rauffer decembra leta 2004 v Val Gardeni. Še precej dlje so Nemci čakali smukaško zmago v Kitzbühlu. Pred 39 leti je bil na Streifu najhitrejši Sepp Ferstl. »Seveda sem presenečen. Nisem pričakoval zmage, sem pa verjel vase. Ob pravem času mi je uspela najboljša vožnja v Kitzbühlu. Na progi je bilo divje, v cilju pa nepozabno,« je podoživel občutke Thomas Dressen. Na glavi nosi napis Sölden, saj je tirolski kraj njegov osebni sponzor. Zgodba ima tragično ozadje, saj je Thomas Dressen pred 13 leti izgubil očeta. Dirk Dressen se je smrtno ponesrečil leta 2005 v tragični nesreči na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Tedaj je na gondolsko žičnico s helikopterja, ki je na ledenik prevažal gradbeni material, padel 750-kilogramski kos betona. Eno od gondol je iztrgal z žičnice, umrlo pa je devet nemških državljanov, med njimi šest otrok.

Prva zmaga Henrika Kristoffersena v sezoni Avstrijci so bili danes pripravljeni na veliko slavje. V soboto so se morali na smuku zadovoljiti s tretjim mestom Hannesa Reichelta, danes pa so pričakovali šesto zaporedno slalomsko zmago Marcela Hirscherja, s katero bi se po številu prvih mest pri številki 54 izenačil z doslej najuspešnejšim Avstrijcem Hermannom Maierjem. Hirscher je moral priznati premoč Henriku Krstoffersenu. Norvežan je dosegel prvo zmago v sezoni, potem ko se je pred njo desetkrat uvrstil na zmagovalni oder. Hirscherja je prehitel skoraj za sekundo, tretji pa je bil Švicar Daniel Yule. Vrstni red bi bil na drugem in tretjem mestu bržčas drugačen, če Avstrijec Michael Matt ne bi storil napake v spodnjem delu druge proge, pred katero je imel tri četrt sekunde prednosti pred Hirscherjem. V skupnem seštevku Kristoffersen zaostaja za Hirscherjem za 154 točk, v slalomskem pa za 99.

Najboljši Lindsey Vonn in Lara Gut Lindsey Vonn je v soboto v Cortini d'Ampezzo dosegla že dvanajsto zmago v italijanskem središču, skupno svojo 79., drugo v tej sezoni. »Trenutno sem osredotočena predvsem na olimpijske igre in se ne ukvarjam z rekordi. Po nastopu v Južni Koreji bo spet drugače,« pravi Lindsey Vonn. Bolj izenačena je bila današnja superveleslalomska preizkušnja, ki jo je dobila Lara Gut. Švicarka je dosegla prvo zmago v tej sezoni, prevzela pa je vodstvo v superveleslalomskem seštevku. »V superveleslalomu sem odlično pripravljena. K sreči me ni oviral veter, ki v Cortini večkrat lahko vpliva na razplet. Lepo je spet zmagati,« se je po zmagi na olimpijski superveleslalomski generalki veselila Lara Gut, ki je dosegla prvo zmago po operaciji prednjih kolenskih križnih vezi.

Kitzbühel v številkah Smuk za moške: 1. Dressen (Nem) 1:56,15, 2. Feuz (Švi) + 0,20, 3. Reichelt + 0,41, 4. Kriechmayr (oba Avs) + 0,46, 5. Gisin (Švi) + 0,68, 6. Sander (Nem) + 0,74, 7. Roger (Fra) + 0,93, 8. Svindal (Nor) + 1,12, 9. Fill (Ita) + 1,26, 10. Jansrud (Nor) + 1,30, 33. Kline + 3,32, 43. Kosi + 3,88, 47. Čater + 4,97, 48. Hrobat (vsi Slo) + 5,03. Svetovni pokal – smuk (po 6 tekmah): 1. Svindal 452, 2. Feuz 442, 3. Dressen 265, 4. Jansrud 264, 5. Paris (Ita) 254, 30. Čater 30, 37. Kline 18. Slalom za moške: 1. Kristoffersen (Nor) 1:48,49, 2. Hirscher (Avs) + 0,97, 3. Yule (Švi) + 1,35, 4. Muffat-Jeandet (Fra) + 2,16, 5. Feller (Avs) + 2,22, 6. Zenhäusern (Švi) + 2,34, 7. Nordbotten (Nor) + 2,55, 8. Noel (Fra) + 2,63, 9. Ryding (VB) in Mölgg (Ita) po + 2,79, 33. Hadalin, Kranjec (oba Slo) je odstopil na prvi progi. Svetovni pokal – slalom (po 8 tekmah): 1. Hirscher 634, 2. Kristoffersen 535, 3. Matt (Avs) 348, 4. Myhrer (Šve) 323, 5. Yule 270, 38. Hadalin 15. Svetovni pokal – skupno (po 25 tekmah): 1. Hirscher 1054, 2. Kristoffersen 900, 3. Svindal 666, 4. Jansrud 665, 5. Pinturault (Fra) 588, 34. Kranjec 169, 49. Čater 104, 58. Kline 77, 88. Hadalin 34, 94. Kosi 26, 146. Hrobat (vsi Slo) 3.