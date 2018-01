Placido Domingo, baritonist in dirigent: Poskušam se izogibati »zlobnim« baritonskim vlogam

Placido Domingo je še pred časom veljal za enega največjih tenoristov v svetu glasbe. Ko se mu je sčasoma glas poglobil, se je odločil za drzno potezo: prelevil se je v baritonista in o(b)stal na prestižnih opernih odrih. Prvič se je kot baritonist preizkusil leta 2009 v Verdijevi operi Simon Boccanegra v berlinski Državni operi. Vokalno se je preobrazil, ohranil pa je karizmo in izjemen občutek za dramsko igro, zaradi česar še vedno polni dvorane. V Ljubljani, v Areni Stožice, ga bomo lahko nocoj slišali prvič, pospremil ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija, repertoar pa je umetnik sestavil iz svojih najljubših Verdijevih in drugih arij ter iz španskih zarzuel in latinskih crossover pesmi. To bo tudi večer pred njegovim 77. rojstnim dnem.