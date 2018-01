Leon Magdalenc: Prostor, kjer se dogajajo krivice

Na svetu obstajajo sive cone, kjer se dogajajo čudne reči. V luknjah izginjajo letala, v trikotnikih se v nič spremenijo ladje in na posebnih mestih nehajo veljati fizikalni zakoni. Obstaja pa en prostor, kjer se dogajajo krivice. Ta prostor je geostrateško vsem na očeh, skoraj v centru Evrope. Razteza se med Alpami, Sredozemljem in širno Panonsko nižino. Ta prostor so po nekem naključju naselili Slovenci. Majhen narod, ki bi moral že kmalu spoznati, da mu ne bo lahko. Vsi so ga tlačili, vsi so ga priključevali cesarjem ali kraljem, silili v neko večnacionalno združbo in na koncu goljufali na vseh področjih. Pri določanju mej, pri arbitraži in najbolj v svetu športa.