Dejan Židan, socialni demokrat za 21. stoletje

Joachim Sauer je od lanskega oktobra v pokoju. Namerava pa donedavni skoraj že 69-letni profesor fizikalne in teoretične kemije na berlinski Humboldtovi univerzi še nekaj časa raziskovati in se udeleževati znanstvenih srečanj. Kot starejši raziskovalec, senior researcher. Sauerjeva dobrih pet let mlajša soproga, po izobrazbi prav tako doktorica fizikalne kemije, o upokojitvi še ne razmišlja. Vsaj javno zagotavlja tako in tudi zakon ji daje še nekaj let časa. Vendar je morda Angela Merkel trenutek, ko bi lahko suvereno odločala o svojem odhodu s političnega prizorišča, že zamudila. Tako kot njen nekdanji mentor Helmut Kohl.