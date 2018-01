V okrajnem središču Abbeville se je namreč prejšnji teden zbrala množica, ki je ostro obsodila dogajanje na javni seji šolskega odbora, s katerega je policija vklenjeno odpeljala učiteljico Deyshio Hargrave. Njen greh? Zanimalo jo je, zakaj si glavni okrajni šolski nadzornik zasluži povišanje letne plače za 30.000 dolarjev na skupaj 140.000 dolarjev, ki jim je lahko dodana še stimulacija, medtem ko učitelji že deset let niso videli povišice. Njeno vprašanje je petčlanski odbor »vzel na znanje«, odgovoril pa le z glasovanjem, v katerem je krepko povečano plačo nadzorniku Jeromeju Puyauju odobril s petimi glasovi proti trem. Hargravejevo je vseeno zanimalo, zakaj so preferirani samo vodilni v šolstvu. »Ko glavni nadzornik ali kdorkoli na vodilnem položaju prejme povišico, to občutim kot klofuto vsem učiteljem in vsemu drugemu podpornemu osebju na šoli,« je vztrajala, a jo je predsednik odbora Anthony Fontana utišal z ugovorom, da »to ni na dnevnem redu«. Kdo je namignil na javni seji navzočemu varuhu reda Reggieju Hiltsu, da učiteljico pospremi iz dvorane, je ostalo nejasno. Še manj pa je jasno, zakaj jo je na hodniku potisnil na tla in jo vklenil, čeprav so posnetki videokamer, ki so jih kasneje objavljali številni ameriški mediji, pokazali, da je odšla s sestanka prostovoljno. Puyau se ne čuti odgovornega za incident, prepričan je tudi, da svoje delo opravlja z odliko in da si za dobro četrtino večjo plačo tudi zasluži. Fontana je gluh za vprašanje, kdo je pravzaprav od Hiltsa zahteval, da Hargravejevo odstrani iz sejne sobe, in ne razmišlja o odstopu, kasnejši protestniki pa so se spraševali predvsem to, kam je izginil ustavni amandma o svobodi govora. Izkazalo se je tudi, da se je v Louisiani v letih 2014 in 2015 zgodil največji padec učiteljskih plač v ZDA in da te povprečno znašajo le nekaj več kot nadzornikova povišica, in sicer 47.000 dolarjev letno.