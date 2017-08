Zgodba o profesorici slovenskega jezika na eni od mariborskih šol, ki jo je dijak prijavil, da ga je spolno zlorabljala, in je zaradi tega izgubila službo, je dobila pravnomočni sodni epilog. Obtožnico zoper nekdanjo profesorico je po končani sodni preiskavi vložilo mariborsko tožilstvo, potem pa je postopek zaradi zasedenosti mariborskega sodišča prevzelo okrožno sodišče v Murski Soboti.

Ženska se je 14. julija letos za dejanje pokesala in očitano priznala že na predobravnavnem naroku. Zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja ji je sodišče izreklo pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom. V pogojni obsodbi ji je sodišče določilo kazen leto zapora s preizkusno dobo dveh let, dobila pa je tudi navodilo, da se mora v času preizkusne dobe udeležiti ustrezne psihološke delavnice ali druge posvetovalnice, je ob našem poizvedovanju razložil predsednik murskosoboškega sodišča Branko Palatin. Afera o spornem početju profesorice je v javnosti izbruhnila lani, ko je bil dijak že polnoleten. Anonimnež je v pismu medijem napisal, da je imela profesorica intimno razmerje s fantom, ko je obiskoval drugi in tretji letnik in je bil še mladoleten. Avtor pisma je še razkril, da so o odnosu med učiteljico in dijakom šolo obvestili njegovi starši. Ravnateljica šole je lani Dnevniku to informacijo potrdila in izjavila: »Ko sem prejela prijavo, sem nemudoma ustrezno ukrepala in sprožila vse predvidene postopke. Vsi smo ravnali v interesu, da se maksimalno zaščiti dijaka. Potem ko sem se seznanila z vsemi relevantnimi informacijami, sem učiteljici marca letos izdala izredno odpoved delovnega razmerja, zadevo pa sem tudi prijavila pristojnim organom.«

Zahteval je denar

Ko je primer začela preiskovati policija, pa se je izkazalo, da zgodba ni črno-bela in da dijak ni edina žrtev v njej, ampak je bila to tudi učiteljica. Dijak je namreč žensko, potem ko je prekinil odnos z njo, izsiljeval. V času njunega razmerja mu je večkrat izročila bančno kartico, naj gre z njo dvignit gotovino, zato je imel vpogled v stanje na računu in je računal na to, da mu bo denar vsakič, ko ga bo zahteval, tudi dala. Ko mu učiteljica denarja ni več hotela dati, pa je poskrbel za to, da njuna intimna zgodovina ni bila več skrivnost. A tudi profesorica ni molčala. Policiji je razložila vse o njegovem izsiljevanju in to podprla z dokazi, zato kriminalisti niso kazensko ovadili samo nje, ampak tudi njega. Sprva mu je celo grozilo, da ga bodo obremenili za poskus izsiljevanja v sostorilstvu, ker pa za to ni bilo dokazov, je na zatožni klopi skupaj z učiteljico pristal le on.

Ko ga je murskosoboško sodišče poklicalo na kazensko odgovornost, je bil že polnoleten, o svojem početju pa se ni sprenevedal. Tako kot učiteljica je tudi on očitano priznal po hitrem postopku, že na predobravnavnem naroku. Doletela ga je pogojna kazen leto zapora s preizkusno dobo enega leta. V sodni dvorani, smo izvedeli neuradno, sta se obtožena sodišču pa tudi drug drugemu opravičila. Učiteljica zato, ker je zapeljala mladoletnega, ki je od nje mlajši okoli 30 let, on pa zato, ker je na razmerje z njo pristal, potem pa ji obrnil hrbet in jo izsiljeval za denar.