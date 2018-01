V primeru japonskega astronavta Norishigeja Kanaija na tiste, ki nekaj vedo o posledicah daljšega bivanja v breztežnostnem stanju, ki so takoj podvomili tudi o drugem delu tvita: »Zrasel sem kot rastlina, v samo treh tednih. Nič takega se mi ni zgodilo že od srednje šole.« Kanai je šestmesečno bivanje na vesoljski postaji začel sredi minulega decembra, skupaj z ruskim veteranom Antonom Škaplerovim, ki je bil član posadke ISS že leta 2011, in Američanom Scottom Tingleom. Da astronavti na vesoljski postaji zrasejo, je dobro znano, kot tudi dejstvo, da v običajni polletni misiji zrasejo od dveh do petih centimetrov. Devet centimetrov v treh tednih, čeprav učinek zmanjšane gravitacije in lebdenja na hrbtenico z razmikanjem vretenc sproži fenomen nenadne rasti najbolj na samem začetku, bi bil res izreden pojav. O njem je podvomil kar izkušeni Škaplerov, premeril Norishigeja še sam in ugotovila sta, da je svojim 180 centimetrom dodal samo slaba dva. Enainštiridesetletni Norishige, ki je pred slabim desetletjem presedlal iz vojaške službe, kjer je bil izurjen zdravnik-potapljač, k japonski vesoljski agenciji JAXA, ne bi bil Japonec, če se ne bi za svoje zgrešene navedbe vsem globoko opravičil. In dodal, da je tudi sam po ponovnem merjenju začutil olajšanje. Resnično ga je namreč skrbelo, kako se bo opazno povečan zrinil v precej natančno odmerjen mu prostor v Soyuzovi kabini za vrnitev na trda tla, kjer bo za to, da spet pridobi prejšnjo telesno višino, poskrbela kar gravitacija sama.