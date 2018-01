Raziskovalci so nedavno ugotovili, da bi s testiranjem za genetske okvare lahko bistveno zmanjšali število žensk, ki vsako leto zbolijo za rakom rodil in dojk. V raziskavi, ki so jo objavili v znanstveni reviji Journal of the National Cancer Institute, so prišli tudi do ugotovitve, da bi bilo preventivno testiranje vseh žensk, starejših od 30 let, za zdravstveno blagajno manj obremenjujoče kot zdravljenje bolezni, ko se rak že razvije.

Testiranje za sorodnice obolelih Ženskam s sorodnicami, obolelim za rakom, zdravniki predlagajo testiranje, s katerim ugotavljajo, ali se tudi pri njih pojavlja okvarjen gen, ki je odgovoren za razvoj določenih rakov. Preventivno se je testirala tudi igralka Angelina Jolie, ki je zaradi raka izgubila osem bližnjih sorodnic. Hollywoodska igralka si je zaradi tveganja, da se pri njej razvijejo resne bolezni, dala odstraniti dojki, jajčnika in jajcevoda. Ker je o svoji odločitvi tudi javno spregovorila, so raziskovalci v svoji raziskavi testiranje za okvarjena BRCA gena poimenovali po njej. Britanski raziskovalci so ugotovili, da bi s testiranjem vseh žensk – tudi tistih, ki v družini nimajo raka – bistveno zmanjšali število obolelih. Kot navaja BBC, bi na ta način v Veliki Britaniji preprečili 64.500 rakov dojk, 17.500 rakov jajčnikov in tako rešili 12.300 življenj. Ranjit Manchanda z oddelka za ginekološko onkologijo je za BBC dejal, da gre šele za prvi korak. »Za zdaj testiranja še ne moremo ponuditi vsem ženskam,« je dejal.