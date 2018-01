Splošne ambulante so pregovorno najdostopnejši del slovenskega zdravstva, a v praksi tudi do družinskega zdravnika ni več mogoče vedno priti takoj. Nekatere ambulante imajo za kontrolne in druge preglede, ko bolnik s svojimi težavami tja ne pride prvič, tudi po dva do tri tedne čakalne dobe, je ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc v javnem pismu opozoril Dejan Kupnik iz Zdravstvenega doma Maribor. Čakalne dobe se podaljšujejo kljub dodatnemu ordinacijskemu času, je spomnil na nujnost kadrovskih okrepitev.

