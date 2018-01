Dolores O’Riordan se je rodila 6. septembra 1971 v okolici Limericka na zahodu Irske. Bila je najmlajši otrok ter imela pet bratov in sestro. O’Riordanova se je v pogovoru za Rolling Stone leta 1995 spominjala, da je bilo otroštvo veselo, čeprav je družina živela precej špartansko. K temu je botrovala očetova poškodba, ki je breme zaslužka naložilo izključno na pleča njene matere. Razmere so se, ko je bila Dolores stara le sedem let, še zaostrile, ko je njena sestra ponesreči zažgala skromno hiško na podeželju, kakšnih 5 kilometrov izven Limericka. Družinsko tragedijo so tedaj preprečile tesne podeželske vezi. Sosedje so namreč uspeli zbrati dovolj sredstev, da je družina lahko kupila novo in večjo hišo.

Dolores je sicer odraščala v tradicionalnem katoliškem okolju. Bila je navdušena nad papežem Janezom Pavlom II. in nastopala celo za sedanjega papeža Frančiška. Njena vzgoja pa je oblikovala tudi njeno mnenje glede splava. Ni bila sicer izrecno proti, a je bila kritična do žensk, ki so se znašle v situaciji, ko je bil splav potreben.

Z Linger na avdicijo, prek MTV do svetovne slave S petjem se je pričela ukvarjati v ranem otroštvu. Nad njenim glasom so bili navdušeni že, ko je bila stara pet let. V šoli so zaradi njenega petja kdaj prekinili pouk, tudi sicer pa naj bi ob njenem petju že v zgodnjih letih v sobi zavladala tišina. Njena osnovna šola je bila zelo tradicionalno irska, kjer je pouk potekal v gaelščini, učenci pa so se med drugim učili igrati irske piščali in tradicionalne irske plese. Prvo pesem je napisala že pri 12 letih, leta 1990 pa se je odločila preizkusiti na avdiciji za pevko skupine The Cranberry Saw Us. O’Riordanova je zasedbo, ki je nastala leto prej, poskušala prepričati z več besedili, navdušila pa jih je s tedaj še nedodelano različico uspešnice Linger. Čeprav so zasedbo, ki se je po novem imenovala le še The Cranberries, založbe že kmalu začele oblegati, pravega uspeha še nekaj časa niso zabeležili. Tudi izid prvega albuma Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? marca 1993 je minil dokaj neopaženo. Vse se je spremenilo, ko so kot predskupina angleške zasedbe Suede pritegnili pozornost MTV-ja. Glasbena televizijska postaja je njihove videospote pričela redno predvajati v njihovem programu, single Linger pa je leto po prvem izidu dosegel 14. mesto na britanskih glasbenih lestvicah. Album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? se je zavihtel celo na sam vrh. Leta 1994 so izkoristili slavo in izdali drugi album No Need to Argue, za katerega so v enem letu prejeli tri platinaste plošče, pesem Zombie, ki jo je navdihnil tragični dogodek, ko je v Londonu v eksploziji Irine bombe umrl otrok, pa je skupino povzdignila do svetovnega zvezdništva in jim prislužila oznako največjega irskega glasbenega fenomena po U2.