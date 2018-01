Ameriška zakonca, 56-letna David Turpin in 49-letna Louise Turpin, sta obtožena mučenja in zlorabe svojih 13 otrok, pa tudi prisilnega zadrževanja, je potrdil okrožni tožilec Mike Hestrin. Oče je obtožen še spolne zlorabe ene od mlajših hčera. Na sodišču danes krivde za mučenje in zlorabo otrok nista priznala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na dan prihaja vse več podrobnosti o grozljivih »vzgojnih prijemih« staršev, ki sta otroke sicer šolala doma. Trinajsterico sta pretepala, jih stradala, obenem pa jim pod nos molila jabolčno pito in jih z njo dražila, navedbe okrožnega tožilca navaja Reuters. »Kupovala sta hrano zase, a je otrokom nista dovolila jesti. »Kupila sta hrano, med drugim tudi jabolčne in bučne pite, in jih pustila na omarici, tako da so otroci hrano videli, do nje pa niso mogli priti,« je opisal tožilec.

Hestrin je na tiskovni konferenci povedal, da sta starša otroke kaznovala tako, da sta jih zvezala – sprva z vrvjo, potem pa sta začela uporabljati še verige. Včasih so bili priklenjeni nekaj tednov, včasih pa tudi nekaj mesecev. Iz okovov jih nista izpustila niti za obisk stranišča. Dovoljenje za prhanje so prejeli enkrat do dvakrat na leto.

Pobeg načrtovali dve leti

Najstnica, ki ji je uspelo pobegniti in poklicati policijo, je s svojimi brati in sestrami pobeg načrtovala že dve leti. Z njo je skozi okno sprva pobegnil še eden od otrok, a se je nato prestrašil in se vrnil v hišo. »Primer, kot je ta, se ti usidra v srce in te preganja do konca življenja. Pri delu, kot je naše, tu in tam naletimo na izvirno človeško izprijenost in točno o tem govorimo tukaj,« je dejal Hestrin.

Policija je v nedeljo otroke, stare od dveh do 29 let, našla v grozljivem stanju – vsi so bili izjemno podhranjeni, živeli so v umazanih in smrdečih prostorih. Policija je tri od otrok našla z verigo priklenjene na postelje.