Policija je med posredovanjem v kraju Perris vzhodno od Los Angelesa to tudi odkrila in aretirala 57-letnega Davida Turpina ter 49-letno Louise Anno Turpin. Sodišče je obema odmerilo po devet milijonov dolarjev varščine, kar zagotavlja, da do konca sodnega procesa ne bosta šla na prostost ali blizu otrok.

Po poročanju lokalnih medijev je 17-letnica, ki ji je uspelo pobegniti, bolj podobna desetletnemu otroku. Deluje podhranjeno in je zelo umazana. Policisti so bili zelo presenečeni, ko so izvedeli za pravo starost »otrok«, saj so bile med njimi tudi odrasle osebe, nekateri pa so bili priklenjeni na postelje v hudem smradu.

David Turpin ima prijavljeno zasebno osnovno šolo od prvega do 12. razreda, samega sebe pa kot šolskega ravnatelja. Naslov šole, ki je bila uradno odprta marca 2011, je naslov njegove domače hiše, kjer so policisti odkrili ujetnike.