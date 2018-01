»Zdaj že lahko začnemo sklepne priprave za olimpijske igre,« je bil končni sklep razočaranega trenerja Tomaša Kosa po ženski biatlonski tekmi svetovnega pokala v Antholzu. Vse tri biatlonke Anja Eržen (76. mesto), Urška Poje (81.) in Polona Klemenčič (97.) so na uvodni tekmi na Južnem Tirolskem ostale v zadnji četrtini uvrščenih, s tremi minutami in več zaostanka za zmagovalko Norvežanko Tiril Eckhoff. Ostale so brez pravice nastopa na tolažilni zasledovalni tekmi v soboto in bile vesolje daleč od nedeljskega skupinskega starta trideseterice najboljših.

Slovenske biatlonke, tudi s popolnim streljanjem, kot je uspelo Pojetovi, tekaško niso konkurenčne. Zgolj kot zanimivost: po tekaški pripravljenosti bržkone brez dileme zaostajajo za vsemi enajstimi slovenskimi tekačicami, ki bodo tekle na domači tekmi tekaškega svetovnega pokala v Planici. Danes bo visokogorska vasica pod tritisočaki zadnji veliki test pred olimpijskimi igrami tudi za tretjega biatlonca zime Jakova Faka, Klemna Bauerja, Mitja Drinovca in Miho Dovžana. Biatlonec iz Mrkoplja je bil na tem prizorišču doslej trikrat na zmagovalnem odru. Ponovitev bi bila sanjski razplet. Na zadnjih treh tekmah želi vsaj obdržati dosedanji nivo in ostati blizu Martinu Fourcadu in Johannesu Thingnesu Boeju, ki sta bila decembra in januarja razred zase.

Dvajset dni pred igrami večina še posebej podrobno spremlja nivo gibanja tekaške pripravljenosti. Glede na trend na zadnjih tekmah v Ruhpoldingu gre pri Faku v pozitivni smeri. Velik vpliv na Južnem Tirolskem ima tudi velika nadmorska višina. Nadaljevanje izjemne strelske statistike bo tokrat zato še poseben izziv. Strelišče, na katero se priteče navzgor, je med najzahtevnejšimi. Doslej je na dvanajstih tekmah zgrešil le enajst (!) od skupno 200 tarč. Klemen Bauer je v luči priprav na OI izbral drugačen pristop. Izpustil je tekme v Ruhpoldingu in zadnjih deset dni že preživel na pripravah na tem prizorišču, ki jih je vodstvo reprezentance izbralo tudi za končne priprave. Učinek bo že merljiv.