»Na štafetnih preizkušnjah je težko streljati bolje, kot so naši fantje. Deseto mesto je naš domet. Potrdili smo tudi rezultat iz prejšnjega tedna, ko je bila tekma v Oberhofu na meji regularnosti,« je bil Tomaš Kos, glavni trener biatlonske reprezentance, upravičeno zadovoljen po koncu štafetne tekme svetovnega pokala v Ruhpoldingu. Četverica Miha Dovžan, Mitja Drinovec, Lenart Oblak in Jakov Fak se je po skoraj treh letih znova uvrstila med najboljšo deseterico. In to celo brez Klemna Bauerja, ki je že na pripravah v Pusterški dolini. Slovenska štafeta je bila zadnjič med deseterico marca 2015 na svetovnem prvenstvu v Kontiolahtiju. S to tekmo so tudi potrdili olimpijsko normo. V Oberhofu jim je uspelo v kaotičnih razmerah z meglo.

Za nameček so tokrat vse štafete nastopile v elitni zasedbi, saj je bila to zadnja tovrstna preizkušnja pred olimpijskimi igrami v Južni Koreji. Zmagali so Norvežani z bratoma Boe in Svendsenom pred Francozi z Martinom Fourcadom. Slovenska četverica je na bavarskem prizorišču, kjer je zaradi profila trase in lege strelišča zelo velikega pomena predvsem streljanje, za štirideset tarč potrebovala le dve dodatni popravi. S tem niso bili le najboljši strelci tekme. S statistiko (0+2) so dosegli celo enega od posebnih dosežkov štafetnih tekem svetovnega pokala. Boljše statistike ne pomni skoraj nihče. Zanimivo, da sta dodatni naboj (okoli 8 sekund porabe časa) porabila le najboljša strelca Dovžan in Fak.

»Že v prvem krogu sem se prebijal naprej. Rekli so mi, naj se borim, prerivam in to mi je kar uspevalo,« je tekmo opisal Miha Dovžan, ki je skupaj z Drinovcem in Oblakom štafeto držal na robu deseterice. Piko na i pa je s petim časom zadnje predaje pristavil Jakov Fak, ko je opravil s štafetami Kazahstana, Slovaške in Švice. V nedeljo ga čaka tekma s skupinskim startom trideseterice najboljših. Kot 17. s sredine tekme na 20 kilometrov je Miha Dovžan prvi rezervist in v čakalnici čaka nedeljsko tekmo.

V tekaškem svetovnem pokalu v Dresdnu bo v nedeljo prav štafetna sprinterska tekma. Pare bodo izmed četverice tekačic (Vesna Fabjan, Katja Višnar, Nika Razinger, Alenka Čebašek) in tekačev (Miha Dovžan, Janez Lampič, Miha Dolar, Luka Prosen) sestavili po današnjem posamičnem sprintu. V igri so norme za zimske olimpijske igre.