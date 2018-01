»Poraba zdravil v Sloveniji skokovito narašča, saj kar 75 odstotkov vseh prebivalcev zaužije vsaj eno na leto. V celjski območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) smo imeli konec septembra 202.561 zavarovanih ljudi, od teh kar 18 odstotkov starejših od 46 let sočasno prejema od pet do devet različnih zdravil, trije odstotki pa celo 10 in več,« je predstavila skrb zbujajočo statistiko direktorica celjske enote ZZZS Marina Senčar in dodala: »Polifarmakoterapija zato ni pomembna samo z vidika obvladovanja stroškov, saj smo dolžni z denarjem, ki ga vplačujejo vsi zavarovanci s prispevki, ravnati racionalno, pač pa tudi z vidika preprečevanja škode za zdravje ljudi.«

Učinek enega zdravila lahko namreč prepreči učinkovitost drugega, terapija pa je zaradi tega lahko škodljiva, neustrezna ali sploh nima učinka. »Študije tudi kažejo, da je pri nas kar sedem odstotkov vseh hospitalizacij posledica jemanja neprimernih in nezdružljivih zdravil, koliko je zaradi tega dodatnih zapletov pri zdravljenju in koliko več obiskov je pri osebnih zdravnikih, pa ne vemo,« še pravi Senčarjeva.

Zdravnikom v pomoč Zaradi boljšega obvladovanja neželenih učinkov, medsebojnega delovanja zdravil in zlasti polifarmakoterapije so partnerji v zdravstvu uvedli nov program farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen predvsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo več zdravil hkrati. Farmacevti svetovalci pa ne bodo v pomoč le bolnikom, temveč tudi zdravnikom. Prav tako bodo svetovali pacientom pri zdravnikih koncesionarjih. »Na Celjskem je to svetovanje zaživelo že povsod, razen v Laškem in Radečah, kjer naj bi ga uvedli v prvi polovici prihodnjega leta,« še pove Senčarjeva. Kot poudarja Marko Drešček, specialist družinske medicine in strokovni vodja celjskega zdravstvenega doma, je program, ki so ga uvedli oktobra lani, že lepo utečen. »Specialisti družinske medicine smo zadovoljni, saj smo včasih pri predpisovanju velike količine zdravil tudi sami v dilemi, farmacevtka pa nam je pri tem v pomoč,« pravi Drešček. Pacienti se lahko za takšno svetovanje odločijo tudi sami, le osebnemu zdravniku morajo izraziti željo, da jim ta izda tako imenovani delovnih nalog. Farmacevtka Matejka Cvirn Novak iz Celjskih lekarn, ki opravlja polifarmakoterapevtske preglede, pa pravi: »Na osnovi informacij, ki jih dobim od pacientov, zdravnikov ter laboratorijskih izvidov skušam optimizirati in racionalizirati zdravljenje z zdravili. Poročilo zajema pregled vseh zdravil, ki jih nekdo jemlje, prepoznavanje težav, ki se ob tem morda pojavljajo, in ukrepe za njihovo preprečevanje. Pogovor temelji na zaupnosti, od pacienta pa izvemo, kakšne izkušnje ima z določenimi zdravili in ali upošteva režim jemanja,« razloži Cvirn-Novakova. Korist takega svetovanja je torej večja učinkovitost in varnost za pacienta, na drugi strani pa manjša poraba zdravil in s tem tudi nižji stroški za zdravstveno blagajno.