Martina in Franc Ivanšek iz Zasapa pri Cerkljah ob Krki krškopoljske prašiče redita od leta 1988, so jih pa imeli že njuni predniki, tudi v 60. in 70. letih, ko je še veljala prepoved proste reje merjascev te pasme (veljala je do leta 1990). »Inšpektorji so hodili po terenu skupaj s policijo in veterinarji. In če so kje odkrili krškopoljca, so ga takoj kastrirali. Domačini so merjasce običajno skrili v listnice, posebne prostore zadaj za hlevom, kjer so sicer hranili listje za steljo. Kdor je 'zašpecal', da ta in ta redi krškopoljca, je bil celo denarno nagrajen,« se spominja Martina Ivanšek.

Na kmetiji Ivanškovih redijo 23 plemenskih svinj in enega merjasca te edine slovenske avtohtone pasme prašičev. So izvorna kmetija, kar pomeni, da je od njih šel tudi prvi plemenski material po vsej Sloveniji, pojasnjuje Ivanškova.

Več je imel “špeha”, boljši je bil »Nekoč so krškopoljce res vzrejali tako, da so imeli ogromno masti, kajti moralo je je biti dovolj za celo leto. Tudi meso je bilo treba zaliti v mast, saj ni bilo hladilnikov in zamrzovalnih skrinj. Potem pa so začele v ospredje prihajati sodobne pasme s čim manj masti, pomembna je bila vzreja samega mesa.« Ko sta Ivanškova začela z rejo, sta vsak teden vozila odojke na sejme po vsej Sloveniji. »Včasih sva prodala vse, spet drugič smo domov pripeljali polno prikolico. Šest let je trajalo, da smo si ustvarili trg.« A Ivanškova pravita, da nikoli ne bi zamenjala krškopoljca za »sodobnega« prašiča. Krškopoljci so veliko bolj mirni, odporni in prilagodljivi, ješči, nezahtevni za rejo. Danes mora imeti vsak krškopoljec na ušesu posebno selekcijsko številko, ki jo izda Kmetijsko gozdarski zavod. Pasasti prašič brez te številke ni krškopoljski prašič, poudarja Andrej Kastelic, vodja oddelka za živinorejo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Druga pomembna razlika med krškopoljcem in sodobnimi pasmami je opazna na krožniku. »V mesu krškopoljca je bistveno ugodnejše razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami. Meso je mehkejše, bolj sočno, aromatično, okusno, pri suhomesnih izdelkih pa vse to še bolj pride do izraza.« Stroka je potrdila, da je meso krškopoljskega prašiča za predelavo v trajne izdelke, zlasti pršut, znatno boljše kot meso modernih pasem.