Preden pripeljete domov mladička, ki bo zrasel v velikega psa, se pozanimajte o morebitnih zdravstvenih težavah izbrane pasme. Številne velike pasme imajo težave s kolki, zato je priporočljivo, da jim ni treba hoditi po stopnicah. Prav nam pride tudi pršna kadica brez roba, da starejšega psa za umivanje ni treba dvigniti v kopalno kad. Če so vam torej pri srcu veliki psi, vam za stanovanje priporočamo pasme, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju.

Hrt in mastif Čeprav so hrti hitri psi, so pravzaprav veliki zaspanci. Potem ko se natečejo med jutranjim sprehodom, lahko spijo tudi po dvajset ur. Redko lajajo in ker nimajo podlanke, izgubljajo le fino zunanjo dlako, kar je dobra novica za čiščenje. Imate prostor v srcu ali postelji? Morda potrebujete stokilogramskega mastifa, da vam ga zapolni! Mladički te pasme so sicer živahni, kmalu pa se umirijo in so zadovoljni z dnevnimi sprehodi, po katerih doma zadovoljno dremajo. A pripravite se na čiščenje njihove sline!

Irski volčji hrt in baset Med največjimi pasmami psov je kosmati in bradati irski volčji hrt izredno prijazen in miren, zato je idealen za življenje v stanovanju. Ker ima dolge tace, morate paziti, kam stopite, če spi pod vašimi nogami. Baset je pasma z dolgimi ušesi in kratkimi nogami, ki pa zlahka doseže tudi trideset kilogramov, vendar je pes kompakten in bolj len kot ne. Baseti so več kot zadovoljni, ko sedijo na kavču in gledajo televizijo.

Nemška doga in standardni pudelj Čeprav je bila nemška doga vzrejena z namenom, da lovi evropske merjasce, so psi te pasme, katerih polna teža se giblje okoli devetdeset kilogramov, resnično nežni velikani. Seveda tako kot vsi drugi psi potrebujejo gibanje, vendar imajo manj energije kot druge velike pasme. Pogosto imajo raje spanje kot tekanje. Tudi pudelj je primeren za stanovanje, a niso vsi pudlji žepne velikosti – standardni pudelj je lahko tudi desetkrat težji od svojega najlažjega vrstnika in doseže trideset kilogramov. Za veliko pasmo ima razmeroma malo energije. Ker je zelo inteligenten in ga zlahka treniramo, ga naučimo, da ne laja in v majhnem stanovanju ne povzroča škode.