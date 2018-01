Ministrica za delo Anja Kopač Mrak bo jutri ekonomsko-socialnemu svetu (ESS) predlagala zvišanje minimalne plače za 4,7 odstotka – z 804,96 na 842,79 evra bruto oziroma s 613,66 na 638,42 evra neto. Medtem ko v sindikatih menijo, da bi moral biti dvig zaradi velike gospodarske rasti, rasti dobičkov in produktivnosti še višji in znašati vsaj pet, če ne celo 6,2 odstotka, s čimer bi minimalna plača dosegla 855 evrov bruto in se tako dvignila nad prag revščine, pa so delodajalci ogorčeni. Prepričani so, da je predlagani dvig previsok in da bo mnogo podjetjem povz