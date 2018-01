»Moja generacija bo znana po memih in želji po smrti,« se glasi eden najbolj črnogledih, življenja naveličanih in prav zato v resnici najbolj duhovitih citatov, ki orisuje današnjo mladino. Zdaj že kultni stavek je v enem od mnogih ameriških novinarskih prispevkov, ki se trudijo razumeti generacijo milenijcev, izjavil eden od mladih sogovornikov, popularen pa je najbrž postal, ker je tako resničen, da je to že kar smešno.

Mladini, v našem primeru torej vsem tistim, rojenim nekje po letu devetdeset, namreč dandanes težko prodajate sanje o samouresničevanju, startup projektih in obljubljenem podjetniškem bogastvu, saj so se iz napak učili od nekoliko bolj optimističnih »hipsterskih« predhodnikov, ki objavljajo predvsem spodbudne in navdihujoče citate, nosijo velika očala, jedo kvinojine sklede in svoja druženja fotografirajo s polaroidnimi fotoaparati. Optimizem, motivacijske citate in željo po finančnem uspehu, ki pride s pridnim delom in talentom, mladi opuščajo, saj jim je postalo jasno, da takšni načrti po navadi ne uspejo. Resničnost zahodne mladine je zmes dolgih delavnikov, razočaranj, dolgov, davkov, socialne izoliranosti in obeti, da si v naslednjih desetih let še ne bodo mogli privoščiti, da bi zaživeli na svojem oziroma postali odrasli. Da se v tej sprijaznjenosti s svetom ne bi preveč vdali žalosti, se lahko tolažijo s samoironijo in humorjem. Pri tem imajo pomembno vlogo memi, spletne šale, največkrat v kombinaciji fotografije in besedila, ki pogosto do skrajnosti ironizirajo najrazličnejše vidike vsakdana, družbe, celo politike.

Čisto perilo odvreči na stol in se navdušiti nad socializmom Mem je za kulturo to, kar je gen za naravo, je v knjigi Sebični gen že leta 1976 utemeljil britanski etolog, evolucijski biolog in pisatelj Richard Dawkins. Mem je opredelil kot enoto kulture, s pomočjo katere se v družbi prenašajo in oponašajo ideje, simboli, prakse in rituali, sčasoma pa se tudi spreminjajo in prilagajajo novim razmeram ter jih obenem soustvarjajo. Mem je denimo tista enota, s katero skozi tisočletja človeštva vztraja vera v boga, se prilagaja, celo reproducira v umetnosti, predvsem pa sproti ustvarja in se prilagaja družbi. Spletni memi delujejo podobno. Podobe, ki jih opremimo z besedilom in tako prilagodimo njihov prvoten pomen sporočilu, ki ga želimo poslati v svet, največkrat na duhovit način, so zaživele že v devetdesetih. Tovrstne »smešnice« so vzniknile na anonimnih forumih, pozneje po elektronski pošti, nazadnje na družbenih omrežjih. Pogosto postanejo popularne fotografije, ki prikazujejo dobro poznan vidik življenja, nanj pa lahko pripenjamo različne pomene. Lani je med drugim postala popularna fotografija para, ki se sprehaja po cesti, fant pa se navdušeno ozira za drugim dekletom, ki se je sprehodilo mimo njiju. Dobro poznan kulturni pojav so mojstri mema prilagodili tistemu, kar so želeli sporočiti. V primeru mema, ki so ga ustvarili na slovenskem profilu Slovenian memes, fant predstavlja »čisto perilo«, njegova nejevoljna spremljevalka simbol za »zloži perilo v omaro«, lepa neznanka, ki se ji fant ne more upreti, pa simbol za »vrzi jih na stol«. Memi so vse bolj tudi satirični. Z isto fotografijo so se denimo poigrali na strani na facebooku Sassy socialist memes, ki razširja ideje socializma, komunizma med mladimi, za profilno fotografijo nosi podobo Karla Marxa s sončnimi očali, sledi pa jim več kot milijon uporabnikov. V njihovem primeru je fant »mladina«, spremljevalka »kapitalizem«, skušnjava pa »socializem«. Komunizmu, anarhizmu in socializmu naklonjenih strani na družbenih omrežjih je vse več, menda pa so nastale kot protiutež ekstremno desnim, nestrpnim memom. Po poročanju tujih medijev omenjene politične ideje razočarani mladini tudi v resničnosti postajajo vse bolj privlačne.