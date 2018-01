Na trgu je nešteto kozmetičnih pripomočkov, ki obljubljajo, da lahko z njihovo pomočjo prelisičite naravo in ste v zrelih letih videti kot v zgodnjih dvajsetih. Za tiste, ki nimajo časa za ukvarjanje z raznimi kozmetičnimi pripravki, rešitev ponuja estetska kirurgija. Kot manj radikalni poskus pomlajevanja kože se že nekaj časa omenja izvajanje obraznih vaj, s katerimi bi naj krepili obrazne mišice, zaradi česar se koža ne bi povešala, gubice pa bi se pojavile kasneje. Na spletu je mnogo posnetkov, navodil in napotkov, kako pravilno masirati in trenirati določene točke obraza, da bo koža napeta čim dlje.

Ljudje, ki verjamejo v učinkovitost treniranja obraza, so največkrat posamezniki, ki so pri sebi opazili rezultate. Izvajanje obraznih vaj pogosto opisujejo kot »nekirurški face-lift«. Ker so tovrstni načini pomlajevanja postali precej popularni, so zbudili pozornost dermatologov. Znanstveniki s čikaške univerze Northwestern so si zadali znanstveno preveriti, ali lahko treniranje obraza resnično pripomore k pomlajevanju.

Vsak dan po pol ure za izvajanje vaj

K sodelovanju so povabili 27 žensk, starih med 40 in 65 let. Sodelujoče so se pri dr. Garyju Sikorskiju, ki je razvil program Happy Face Yoga, naučile pravilnega izvajanja vaj za treniranje obraznih mišic. Kot pišejo v časniku NY Times, je raziskava povsem neodvisna, saj raziskovalci od podjetja Happy Face Yoga niso prejeli nikakršnih ugodnosti.

Ženske so pred pričetkom fotografirali, nato pa so jih prosili, da vsak dan pol ure izvajajo predpisane vaje za obrazne mišice. Sodelujoče so po osmih tednih ponovno fotografirali in prosili, da s treniranjem nadaljujejo še dvanajst tednov. Po dvajsetih tednih so jih znova fotografirali, serije fotografij pa pokazali dermatologom, ki žensk niso poznali. Dermatologi so ocenjevali stanje kože in skušali oceniti starost žensk.

V študiji, ki so jo objavili v znanstveni reviji JAMA Dermatology, znanstveniki pišejo, da so dermatologi pri ženskah opazili precejšnje spremembe pri koži na licih, na drugih predeli pa so bile spremembe manj opazne. Dermatologi so sodelujočim ženskam pripisali v povprečju tri leta nižjo starost.

Ženske, ki so sodelovale v raziskavi, so bile nad učinki več kot navdušene. Dejale so, da so opazile precejšnje izboljšanje stanja kože. Ob izrazito pozitivnih rezultatih pa ne gre spregledati, da gre za raziskavo na izjemno majhnem vzorcu brez kontrolne skupine. Pomembno je tudi dejstvo, da več kot tretjina sodelujočih poskus predčasno prekinila, kar kaže na to, da vsakodnevno polurno treniranje obraznih mišic ni povsem enostavno.

»Potrebno bi bilo opraviti več raziskav, s katerimi bi lahko natančno določili, katere vaje so še posebej koristne,« pravi vodja raziskave dr. Murad Alam. Dodaja še, da gre za neškodljiv način, ki lahko pripomore k bolj mladostnemu videzu.