Po približno letu in pol brnenja gradbenih strojev so se gradbinci dokončno umaknili iz stare vile na Komenskega ulici 9 in v stavbo se je danes tudi uradno vrnila otroška ustvarjalnost. V rumenkasti enonadstropni vili, zgrajeni konec 19. stoletja, ima od leta 2008 svoje prostore Art center Pionirskega doma – centra za kulturo mladih, ki je tako po desetih letih delovanja dočakal prepotrebno in temeljito obnovo prostorov. Ti se zdaj med drugim ponašajo tudi z notranjim dvigalom in tako lažjim dostopom za invalide.

Dnevi odprtih vrat Art center, pred obnovo predvsem center likovnega ustvarjanja, se je, kot je že pred časom dejala direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik, z novimi prostori razvil v »inkubator otroškega ustvarjanja«. Prostore so slavnostno odprli že danes, odprtje prenovljene hiše ustvarjalnosti in umetnosti pa bodo v Pionirskem domu praznovali s tednom odprtih vrat. Od jutri pa vse do naslednje srede bodo namreč vrata vile odprta za širšo javnost, v tem času pa se bodo pod streho Art centra zvrstile tudi številne brezplačne aktivnosti. »Z ustvarjalnimi delavnicami bomo predstavili dejavnosti in programe, ki se bodo odvijali v novih prostorih. Na voljo bo tudi vodeni ogled po celotni hiši,« so ob tem napovedali v Pionirskem domu.