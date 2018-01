Likovni festival Likfest je že v polnem teku, pravkar so v javnem zavodu Pionirski dom – center za kulturo mladih tudi uspešno sklenili že enajsto izvedbo festivala znanosti Hokus pokus, na katerem je bila letos v ospredju energija. V Pionirskem domu so tako aktivno zakorakali v novo koledarsko leto, festivalsko vzdušje pa bo polkrožno stavbo ob Vilharjevi cesti polnilo tudi v prihodnjih mesecih. Vsi festivali Pionirskega doma so brezplačni, namenjeni pa osnovnošolcem in otrokom iz vrtcev.

Že več kot 300 literarnih del Februarja bo potekal literarni natečaj Bodi pisatelj, na katerem lahko mladi ustvarjalci iz 2. in 3. triade osnovnih šol sodelujejo z literarnimi prispevki v slovenščini, medtem ko lahko nekoliko starejši sodelujejo tudi z deli v angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem jeziku. Do zdaj so v Pionirskem domu prejeli že več kot 300 literarnih prispevkov, prav tako je vsako leto boljši tudi odziv za sodelovanje na 12. mednarodnem filmskem festivalu Zoom, ki bo v Festivalni dvorani potekal konec marca. V prvih desetih letih so našteli skupaj 614 filmov, samo lani, ko so festivalu prvič pripeli še pridevnik mednarodni, pa so prejeli kar 501 film in sodelovali so šolarji iz Amerike, Indije, Argentine, Irana, Libanona, Egipta, Maroka in Sirije. Dva meseca pred začetkom Zooma so v kategoriji do 18. leta prejeli že več kot 200 filmov. »Število bomo morali nekoliko okrniti, saj vsi ne izpolnjujejo pogoja starostne omejitve,« je z odzivom in prepoznavnostjo festivala zadovoljna direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik.