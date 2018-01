Mlada generacija teniških igralcev na prvem letošnjem turnirju največje četverice v Melbournu vse bolj pritiska na starejše, izkušene in trofejne tekmece. Ti vsak dan znova potrjujejo, da je motivacija premagati mlade igralce eden ključnih dejavnikov in da so še vedno odlični. Današnji napad mladih igralcev je bil znova močan, med njimi pa je najbolj navdušila Marta Kostjuk.

Ukrajinka je dopolnila šele 15 let in je z uvrstitvijo v tretji krog turnirja za grand slam postala najmlajša igralka po letu 1997, ko je podoben podvig uspel Hrvatici Mirjani Lučić, sicer še vedno aktivni teniški igralki z dodanim priimkom Baroni. Avstralci so se poklonili najstnici, zmagovalki turnirja v Melbournu med deklicami, čeprav je s 6:3, 7:5 po uri in pol izločila domačinko Olivio Rogowsko. Zanimivo je, da Marta Kostjuk sodeluje z Ivanom Ljubičićem, trenerjem Rogerja Federerja. »Vsakokrat, ko me vidi, mi pomaga z nasveti. Zelo sem mu hvaležna. Tudi kadar zmagam, mi pove, kaj sem storila narobe,« pravi Marta Kostjuk.

Napad 18-letnega Kanadčana Denisa Šapovalova na 14 let starejšega Jo-Wilfrieda Tsongaja je bil videti perfekten do vodstva s 5:2 v odločilnem nizu. Motivirani Francoz se je boril kot lev, dobil pet iger zapored ter se veselil uvrstitve v tretji krog kot nekoč uvrstitve v finale Melbourna. Še bliže senzaciji je bila 21-letna Hrvatica Jana Fett, 119. igralka sveta. Proti drugi nosilki, 27-letni Carolini Wozniacki, je imela v tretjem nizu dve zaključni žogici, s petimi igrami zapored pa je Danka dvoboj obrnila sebi v prid.

V drugem krogu dvobojev v Melbournu kaže izpostaviti uspeha Iva Karlovića in Damirja Džumhurja. Hrvat bo prihodnji mesec dopolnil 39 let, danes pa je z 12:10 v odločilnem nizu premagal Japonca Yuichija Sugito, ki je v prvem krogu pripravil presenečenje z zmago proti Američanu Jacku Socku. Džumhur pa je z uvrstitvijo v tretji krog dosegel svoj največji posamični uspeh. Igralec iz Bosne in Hercegovine ima sijajno podporo s tribun. V tretjem krogu Džumhurja čaka visoka ovira – prvi igralec sveta Rafael Nadal. Španec se v Melbournu kaže v izvrstni luči. Prvo slovensko zmago je danes dosegla Katarina Srebotnik med dvojicami, potem ko so Polona Hercog, Andreja Klepač, Aljaž Bedene in Blaž Kavčič le po enkrat stopili na igrišča Melbourne Parka.