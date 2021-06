»Obrambno ministrstvo je bilo obveščeno (...) o incidentu, v katerem je nekdo našel občutljive dokumente, povezane z obrambo,« je povedal tiskovni predstavnik britanskega obrambnega ministrstva. »Ministrstvo varnost informacij jemlje zelo resno in je sprožilo preiskavo,« je še navedel. Dodal je, da je uslužbenec ministrstva prijavil izgubo dokumentov.

Elektronska pošta in PowerPoint predstavitve

Najditelj je britanski BBC obvestil, da je v torek zjutraj dokumente našel za avtobusno postajo v Kentu. Želel je ostati neimenovan.

Okoli 50 strani dokumentov vsebuje elektronsko pošto in predstavitve v programu PowerPoint, večina je označena z nizko stopnjo tajnosti. Po poročanju BBC gre najverjetneje za dokumente iz pisarne visokega uradnika obrambnega ministrstva.

Del govori o morebitnem odzivu Rusije na sredino plovbo britanskega rušilca HMS Defender ob Krimskem polotoku v Črnem morju. Glede na dokumente je bil eden od scenarijev agresiven odziv Rusije.

To se je tudi zgodilo, saj sta ruska obmejna patruljna ladja in bombnik Su-24 v Črnem morju izstrelila opozorilne strele in bombe proti rušilcu britanske mornarice, ki je po navedbah ruske strani kršil ruske ozemeljske vode. V Londonu so ruske navedbe o opozorilnih strelih proti britanski ladji zanikali.