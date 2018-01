Predsednik hokejistov Olimpije Tomaž Vnuk je za trenerja članskega moštva postavil svojega mlajšega brata Jureta Vnuka. Tivolski kolektiv tako postaja družinski projekt Vnukovih, pri imenovanju novega trenerja pa se odpirajo številna vprašanja o kriterijih pri izboru naslednika odstavljenega Andreja Brodnika z ljubljanske klopi.

Nekdanji reprezentančni branilec Brodnik je Olimpijo vodil na 32 tekmah v alpski ligi, kjer je nanizal devetnajst zmag in trinajst porazov. Ljubljančani so še vedno v ugodnem položaju za uvrstitev v končnico, kar je glavni cilj kluba, a je Brodnik naredil preveč napak, da bi ostal na klopi. Odnesel ga je zadnji poraz proti Jeseničanom, ki so tivolske hokejiste v tej sezoni ugnali že šestkrat. V javnosti so se pojavila namigovanja, da naj bi Brodnik sam ponudil odstop, a je predsednik kluba Tomaž Vnuk to informacijo zanikal. O odškodnini za Brodnika je skopo povedal, da »ne bo visoka«.

Olimpijo je po sobotnem porazu v Podmežakli dan pozneje na gostovanju v Salzburgu pri novem porazu že vodil Jure Vnuk, ki v zadnjih šestih letih deluje v mladinskem pogonu kluba. Kot trener je doslej sodeloval tudi z makedonsko reprezentanco, vendar je hokej v tej nekdanji jugoslovanski republiki tako obskuren šport, da Makedonije sploh ni na lestvici Mednarodne hokejske zveze. Jure Vnuk je na klop Olimpije pri 43 letih tako sedel brez resnih izkušenj z vodenjem članskega moštva, zaradi sorodstvenih vezi s predsednikom kluba pa njegovo imenovanje ustreza definiciji nepotizma.

Pri Olimpiji bodo za uradne izjave na voljo na današnji tiskovni konferenci. Znano je, da Matej Hočevar ostaja na funkciji pomočnika trenerja, za Brodnikovega naslednika pa očitno ni bilo veliko kandidatov. Vnuk je razložil, da je Nik Zupančič zaradi reprezentančnih obveznosti že poleti zavrnil trenerski položaj v Tivoliju, medtem ko je trener mladincev in kadetov Ildar Rahmatullin plačan iz javnih sredstev. Obetavnega Aleša Burnika, ki je z Olimpijo pred štirimi leti osvojil naslov prvaka v EBEL do 20 let, so v službo nedavno vzeli na Jesenicah.