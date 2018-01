Trump pritiska na Xija, naj okrepi gospodarski in politični pritisk na Severno Korejo, s čimer naj bi jo prisilili, da ustavi razvoj jedrskega orožja. Napetosti na Korejskem polotoku so se lani močno zaostrile po vrsti raketnih in jedrskih poskusov režima v Pjongjangu.

Po novem letu je sicer prišlo do zbližanja med Severno in Južno Korejo. Predstavniki obeh držav so prvič po več kot dveh letih sedli za mizo in Pjongjang je napovedal, da bo poslal športnike na olimpijske igre v južnokorejski Pyeongchang.

Xi je v telefonskem pogovoru poudaril, da so se na Korejskem polotoku zgodile določene pozitivne spremembe, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua. »Vse vpletene strani bi si morale skupaj prizadevati, da bi izkoristile ta težko dosežen zagon za omilitev situacije na Korejskem polotoku in vzpostavitev pogojev za oživitev pogovorov,« je dejal Xi.