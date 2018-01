95 % obveznosti je bilo lani plačanih prostovoljno. Furs ob tem ugotavlja velik porast deleža prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti tako pri predlaganju obračunov in prijavljanju obdavčljivih prihodkov kot pri plačevanju.

Izboljšanje davčne kulture davkoplačevalcev je v precejšnji meri odraz gospodarske rasti, zagotovo pa tudi prizadevanj Finančne uprave RS za izboljšanje storitev, namenjenih davkoplačevalcem, povečanja avtomatične izmenjave podatkov, ki omogoča celovitejšo in lažjo odmero dajatev, ukrepov izterjave in sistematičnih ter ciljnih nadzorov po posameznih segmentih obdavčitve.

Za 950 mio. € so zrasli davčni prihodki v letu 2017 (6,8 odstotka). Primerjalno gledano so bili lani prihodki višji pri vseh vrednostno pomembnejših vrstah dajatev.

Posebno pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj skoraj 11-odstotno rastjo, so poudarili v Fursu. Med njimi zaradi obsega in rasti posebej izstopata davek na dohodek od pravnih oseb s 27,8-odstotno rastjo in dohodnina s 5,7-odstotno rastjo v minulem letu.

Za 300 mio. € so zrasli prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja (6,5 odstotka). V skupnem znesku so presegli šest milijard evrov vplačil.

1,267 mrd. € je dosegel davčni dolg, ki se še naprej znižuje, na zadnji dan lanskega leta . V primerjavi z letom prej se je lani znižal za 4,1 odstotka. Trend rasti javnofinančnih prihodkov ob hkratnem upadanju davčnega dolga po besedah Fursa izkazuje večjo učinkovitost pobiranja dajatev.