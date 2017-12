Iznajdljive in prilagodljive kriminalne skupine, ki resno konkurirajo legalnemu trgu cigaret, pa niso nikakršni novi robin hoodi, ki jemljejo državam davčne prihodke, saj je nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki tudi pomemben vir financiranja terorističnih organizacij, od Al Kaide do ukrajinskih separatistov.

Slovenski cariniki so 1. decembra pri pregledu tovornjaka iz Ukrajine pod kabino in v tovornem delu odkrili 47.800 kosov cigaret različnih blagovnih znamk. Država je bila s tem prikrajšana za 7000 evrov carinskih in drugih dajatev. Takšni dogodki so pri nas