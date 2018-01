Proizvodni obrati po svetu tudi že omenjajo, da vse težje dosegajo povpraševanje, kar bi jih potencialno lahko prisililo v dvig cen. Inflacijske pritiske do določene mere krepita tudi rast cen surovin (v zadnjih mesecih rast cen bombaža, bakra, jekla…) in vse nižja stopnja brezposelnosti v nekaterih gospodarstvih, ki ustvarja pritisk na rast plač. V ZDA, kjer je stopnja brezposelnosti pod naravno, plače rastejo. Stopnja brezposelnosti je tudi v Nemčiji v decembru upadla na nizkih 5,5 odstotka, nemški indeks cen, objavljen tik pred novim letom, pa je na letni ravni porasel za 1,7 odstotka, kar je nekoliko več od pričakovanj. S hitro rastjo proizvodnje v kombinaciji s pospeškom pri rasti plač in surovin bi se lahko v letošnjem letu, zlasti v razvitem svetu, stopnjeval pritisk na dvig stopnje inflacije. Ta trenutno v območju evra še vedno stopiclja pri 1,4 odstotka, v Italiji pa je v decembrski objavi celo zdrsnila na en odstotek, kar je najnižja letna stopnja rasti v letu 2017.

V preteklem tednu so bile ob blagi rasti dolgoročnih obrestnih mer v zadnjem mesecu in posledično manjši zanimivosti delnic z visokimi dividendnimi donosnostmi med podpovprečno donosnimi delnice iz sektorjev javnih storitev in nepremičnin. Najvišje donosnosti letos pa so zaradi obetov o močni prodaji avtomobilov zlasti v Evropi v povprečju dosegle delnice avtomobilskih družb. Med donosnejšimi v zadnjem tednu so bile tudi delnice družb iz sektorja energija. Cena za sodček teksaške nafte se je namreč zaradi okvare na enem od pomembnejših plinovodov v Severnem morju in negotovosti, povezane s protivladnimi protesti v Iranu (tretja največja članica Opeca), na zadnji trgovalni dan preteklega leta prvič po juniju 2015 povzpela prek meje 60 dolarjev in v preteklem tednu nadaljevala rast proti 62 dolarjem za sodček. Višja cena nafte, močnejše povpraševanje zaradi ekstremno nizkih temperatur ter zaveza družbe o krčenju stroškov in znižanju dolga so navzgor pognali tečaj delnice kanadskega proizvajalca nafte in zemeljskega plina Cenovus Energy Inc (na tedenski ravni v evrih 10,2 odstotka). Na račun zimskih razmer in posledično višjega povpraševanja je vrednost pridobila tudi delnica družbe O'Reilly Automotive Inc., ki proizvaja avtomobilske dele (na tedenski ravni v evrih 8 odstotkov). Zavidljivo tedensko donosnost je dosegla tudi delnica družbe FedEx (na tedenski ravni v evrih 6,3 odstotka), zlasti zaradi obetov o rasti dobička ob izboljševanju globalne gospodarske situacije in pozitivnih učinkov ameriške davčne reforme.

Najvišjo donosnost med geografskimi regijami so v preteklem tednu dosegle delnice iz trgov v razvoju, kjer so izstopale ruske delnice kot posledica višje cene nafte in zaradi dobrih gospodarskih objav na Kitajskem tudi delnice tamkajšnjih družb.